Vogtlandwerkstätten: Eine Krise und Anerkennung zum Abschied

Seinen ersten Arbeitstag hatte sich Oliver Pick wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Als er am 6. April seine Stelle als neuer Geschäftsführer der Vogtlandwerkstätten antritt, findet er eine Werkstatt ohne jene Menschen vor, um die es eigentlich geht. Mitten in der Corona-Krise durften die Menschen mit Behinderung nicht an ihren Arbeitsplatz. „So etwas habe ich in 22 Jahren in der Eingliederungshilfe noch nicht erlebt“, sagt Pick.

Der neue Chef der Werkstatt für behinderte Menschen stand zum Amtsantritt also gleich vor zwei großen Herausforderungen. Die fehlenden Einnahmen durch die Aufträge aus der Wirtschaft rissen ein Loch in die Kasse. Gleichzeitig fehlte den Behinderten ihre Arbeit und Tagesstruktur. Ein mulmiges Gefühl habe er gehabt – aber auch eine erfahrene Unterstützung an seiner Seite.

Pionierarbeit in der Nachwendezeit

Sein Vorgänger Winfried Borkenhagen steht ihm in dieser schweren Zeit noch mit Rat und Tat zur Seite. Borkenhagen war seit 1993 im Unternehmen. Erst in der Verwaltung, ab 2014 als Geschäftsführer. Nach der Wende betreiben er und die Kollegen Pionierarbeit bei der Förderung von Menschen mit Behinderung. So etwas wie Werkstätten gab es zu DDR Zeiten nicht. Sein Motto: „Nehmt was euch gegeben ist und macht das Beste daraus“.

Am Dienstag wurde er in den Vogtlandwerkstätten nun offiziell verabschiedet. Das ihm zum Ende seiner Dienstzeit noch einmal so eine Krise begegnet, damit habe aber auch er nicht gerechnet. „Schnell war klar, wir können unsere Mitarbeiter in diese Phase nicht ganz auf sich gestellt lassen“, sagt er.

Tagesstruktur durch Arbeit fehlt im Alltag

Also überlegt man sich Methoden, die Heimarbeit ermöglichen. Telefoniert regelmäßig mit den Menschen. Viele erleben die Corona-Zeit als Phase der Isolation. Normalerweise haben sie ihren Alltag in den Vogtlandwerkstätten. Hier arbeiten sie, aber treffen auch Freunde und bilden sich fort.

„Vor allem bei den Menschen mit psychischen Erkrankungen haben wir schnell gemerkt, dass wir einschreiten müssen“, sagt der neue Mann an der Spitze, Oliver Pick. Menschen, die sich in Fortbildung befinden, habe man Arbeitsblätter zukommen lassen und die Ergebnisse besprochen.

Für Winfried Borkenhagen ist die Weiterbildung eine der größten Errungenschaften in der Behinderten-Werkstatt. „Wir versuchen heute den Menschen Qualifikationen zu vermitteln, die auch in einer klassischen Ausbildung vorkommen und für Arbeitgeber interessant sind“, sagt Borkenhagen.

Es habe sich viel zum Positiven verändert in den vergangenen Jahren. In der Politik, bei den Mitarbeitern, deren Ansprüche, aber auch deren Engagement. „Das Leben verändert sich. Gut, dass sich die Akteure auch verändern“, sagt er.

Ungleichheiten bei der Eingliederungshilfe

Oliver Pick ist der neue Geschäftsführer der Vogtlandwerkstätten. Foto: Norman Börner

Jener neuer Akteur ist Oliver Pick. Er ist nun der Chef der rund 600 behinderten und nicht-behinderten Mitarbeiter im Unternehmen. „Ich bin froh, dass wir die Krise vorerst überstanden haben“, sagt er. Kunden hätten die Treue gehalten. Die Menschen mit Behinderung sind zurück am Arbeitsplatz.

Allerdings seien auch große Ungleichheiten in den Systemen der Eingliederungshilfe der unterschiedliche Bundesländer deutlich geworden. „Es war und ist schwierig, die Refinanzierung sicher zu stellen. Hier ist Ausbaupotenzial vorhanden“, sagt er.

Christoph Stolte, Vorsitzender der Diakonie Mitteldeutschland, betonte, dass es auch heute noch schwierig sei, manchem Politiker zu erklären, was Werkstätten eigentlich leisten. Von der Bastelstunde, über die reine Produktion hin zur Inklusionsveranstaltung gingen die Vermutungen. „Es ist von allem etwas. Werkstatt ist eine Lebensart. Sie ist Tagesstruktur, Freunde treffen und Bildung“, sagt er.

Oliver Pick will die gute Arbeit fortsetzen. Veränderungen gehören da auch dazu. Aber bitte keine leeren Werkstätten. „Das war schon ein sehr komisches Gefühl“, so Pick.