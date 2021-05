Zeulenroda-Triebes. Unter anderem wird eine neue Trafostation gebaut.

In der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Triebes, im Bereich vor dem Schulgebäude, wird vom heutigen Mittwoch bis zum 18. Juni an der Energieleitung gearbeitet und eine neue Trafostation gebaut. Daher wird die Straße voll gesperrt, so die Stadtverwaltung.

Die Einbahnstraßenregelung in der Goethestraße werde dazu aufgehoben, die Goethestraße in Richtung Wohnungsbaugesellschaft sei als Sackgasse beschildert.