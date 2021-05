Vom Durchhalten und Zuhören

Der Satz „Das müssen halt alle jetzt durch“ ist genauso unsolidarisch, wie die Forderung von Quer- und Garnichtdenkern alle Corona-Schutzmaßnahmen sofort zu beenden. Denn die Voraussetzungen sind nicht in allen Familien gleich. Während im Einfamilienhaus die Eltern im Home-Office am Frühstückstisch mit Malte und Fiona-Apfelsine die Vor- und Nachteile der Auflösung von Privatem und Arbeit diskutieren, haben viele Familien nicht den Platz, die Zeit und die Jobs für eine angemessene Heimbetreuung.

Aber es sind nicht nur die Umstände, die verschieden sind. Es sind auch die Kinder selbst. Manche stecken die Corona-Folgen gut weg, für andere werden sie zum psychischen Problem. Temperament, Fertigkeiten und Kompetenzen bestimmen die psychischen Reaktionen der Kids.

Zudem zeigen Studien, dass Kinder mit Lernrückstand im „Home-Office“ noch weiter an Boden verlieren. Es sind also mal wieder jene, die ohnehin Nachteile haben, die weiter abgehängt werden. Regeln werden von einem Tag auf den Anderen aufgestellt, ohne die Lebensrealitäten der Betroffenen in den Blick zu nehmen.

Wenn wir von Solidarität reden, dann müssen wir auch allen Familien zuhören – und sie nicht nur mit dem schönen neuen Begriff Systemrelevanz in eine weitere verwertbare Kategorie stecken.