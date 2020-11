Vom Zusammenwachsen und Auseinanderdriften

Ines Schäffler nutzt den Lockdown, um Zeit mit den Enkeln und in der Natur zu verbringen.

Zeulenroda-Triebes. „Irgendwie lebt gerade jeder in seiner eigenen Welt“, sagt Ines Schäffler aus Zeulenroda-Triebes

Ines Schäffler ist jetzt in der Corona-Zeit viel mit ihren Enkeln unterwegs. Ihr habe die Krise bisher gezeigt, dass die Familie als Rückzugsort und Unterstützer von besonderer Bedeutung ist. „Wir wohnen gleich um die Ecke und greifen uns unter die Arme, wo wir können“, sagt sie. Auch wenn Familienfeste und Geburtstage in diesem Jahr kleiner ausfielen, habe die Corona-Krise die Familie bisher enger zusammengeführt. In der Gesellschaft beobachte sie allerdings ein anderes Phänomen.