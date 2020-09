Die Luthergasse mutet nicht nur mit dem Blick auf die Dreieinigkeitskirche, sondern auch durch das viele Grün als kleines Idyll in der Stadt an

Zeulenroda-Triebes. Patenschaften über Bäume in Zeulenroda-Triebes würde das Leben von manchen kleinen Riesen lebenswerter machen.

Von Straßenbäumen und der grünen Lunge in Zeulenroda-Triebes

Im Gewerbegebiet in Zeulenroda-Triebes machen die erst in diesem Jahr gepflanzten Bäume rein äußerlich einen recht guten Eindruck. Auch in der Luthergasse wurden Neupflanzungen vorgenommen. „Nun bleibt zu hoffen, dass sie alle gut durchhalten, dass sie richtig anwurzeln“, sagt Anja Untermann, Diplom-Forstwirtin und Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes.