Von toten Ruinen und wandelnden Geschichtsbüchern

Noch immer ist der Wasserstand in der Talsperre niedrig. Für Fotograf Marcus Daßler perfekte Bedingungen, um weiter ungewöhnliche Ansichten aufzudecken und festzuhalten. Vergangenes Wochenende entdeckte er dabei auf der gegenüberliegenden Seite des Strandbades Zeulenroda „einen knapp unter der Oberfläche liegenden Betonbunker“. So mutmaßte er im sozialen Netzwerk Facebook.

Zumindest war das seine erste Idee. „Es wirkt wie ein Bunker, ist aber sicher keiner, eher ein Aufbewahrungskeller oder so etwas“, sagt er. Wir sind der Sache auf den sprichwörtlichen Grund gegangen und wollten wissen, welches Zeugnis der Geschichte unserer Stadt hier sichtbar geworden ist.

Wandelnde Geschichtsbücher wissen oft mehr

Wenn es um die Geschichte von Zeulenroda geht, ist der Name Gottfried Thumser nicht weit. Der Autor, der bereits mehrere Bücher über die Geschichte und Entwicklung der Stadt veröffentlicht hat, war sofort Feuer und Flamme, der Sache nachzuspüren. Vor Ort macht er sich einen ersten Eindruck. Er selbst weiß es nicht. Aber in seinem Kopf schwirren sofort einige Namen herum.

Denn solche Informationen lassen sich nur schwer in Geschichtsbüchern nachschauen. Es sind die lebendigen Geschichtsbücher, die hier Antwort wissen. Sofort fällt ihm ein Name ein. Rainer Seffner – langjähriger Mitarbeiter der Talsperrenmeisterei. Bis 1985 war er als Staumeister in Zeulenroda tätig.

Des Rätsels Lösung liegt aber in der Zeit, bevor das Weidatal in Zeulenroda geflutet wurde. So bestand seit

Das Wasserwerk Weidatal Zeulenroda um 1950. Foto: Gerhard Ludwig

1909 wenige Meter oberhalb des Ortsteiles Alaunwerk das Zeulenrodaer Wasserwerk.

Dessen sogenannte Plungerpumpe wurde zum letzten Mal im Jahre 1968 in Betrieb genommen und wich im Herbst 1974 der Talsperre Zeulenroda. „Ich denke hier liegt des Rätsels Lösung“, sagt Gottfried Thumser. Auch Rainer Seffner ist der Meinung, dass es sich hier um die Reste der Speicherbehälter handelt, die das Wasser aus dem ehemaligen Wasserwerk aufnahmen. „Solche Fassungsanlagen gab es entlang des heutigen Ufers überall“, sagt Rainer Seffner.

Sie sind also Zeugnisse der Bemühungen, die Stadt Zeulenroda mit Trinkwasser zu versorgen.

Trinkwasserversorgung als jahrhundertelange Aufgabe

Eine langwieriger Kampf war das. Denn Zeulenroda und Umgebung gilt mit seinem Gebirgsstock mit wenige ergiebigen grundwasserführende Schichten als nicht gerade optimal für die lokale Trinkwasserversorgung. Schon Ende des 15. Jahrhunderts wurden deshalb Teichsysteme in der Nähe der Stadt Zeulenroda angelet. „Es gab Zeiten, da konnten man barfuß durch die Weida gehen, ohne Nasse Füße zu bekommen“, sagt auch der ehemalige Staumeister Rainer Seffner.

Die Industrialisierung steigerte den Wasserbedarf in der Region enorm. So erfolgte 1955 die Inbetriebnahme der Talsperre Weida. Sie diente bis Ende der 60er-Jahre der regionalen Wasserversorgung der umliegenden Städte und Gemeinden, der Energieerzeugung und nicht zuletzt dem Hochwasserschutz unterhalb der Talsperre. Der ständig steigende Wasserbedarf der Industrie und Bevölkerung mündete schließlich in die Errichtung der Talsperre Zeulenroda — der Trinkwassertalsperre in Thüringen mit dem größten Speicherraum — sowie ihrer Vorsperre Riedelmühle in den Jahren 1968 bis 1975. Gottfried Thumser hat all diese Daten sorgsam aufgeschrieben und für die Nachwelt bewahrt. „Aber Lokal- und Heimatgeschichte lebt auch immer von den Menschen, die dabei waren“, sagt er. Viele, die die nähere Geschichte mit Leben erfüllen, würden heute schon nicht mehr leben. Für die Nachwelt – und auch die Nachfrage in den sozialen Netzwerken – sind diese lebendigen Geschichtsbücher daher immer noch von unersetzbarem Wert.