Vor der eigenen Tür kehren

Am 1. Januar wurde ich und die Zeitung noch auf das Übelste beschimpft, weil ich die Leute gebeten habe, sich doch mal Gedanken darüber zu machen, wer den Müll wegräumen und die Schäden beseitigen soll. Der Müll wurde liegengelassen und Abfallbehälter zweck entfremdet und ausgeschüttet. Noch heute ist an vielen Plätzen der Müll aus der Silvesternacht sehr dominant. Tenor der Beschimpfungen war, dass man sich das traditionelle Feuerwerk nicht verbieten lassen will. Und dann kam noch die Erinnerung an den wirtschaftlichen Schaden und die Arbeitsplätze. Hier kann man plötzlich realistisch denken. Schade eigentlich, dass solche Diskussionen überhaupt geführt werden müssen. Fakt jedenfalls ist, dass nur wenige den Müll mitnehmen und entsorgen. Wenn ich dann im Interview mit dem Bürgermeister von Zeulenroda-Triebes höre, dass er Anrufe bekommt, wo sich die städtischen Einwohner Zeulenroda-Triebeser darüber beschweren, dass vor ihrem Haus Papier rumliegt, dass doch bitte entsorgt werden soll. Da frage ich mich, wie viel Energie für den Anruf aufgewandt wird und um wie vieles es doch einfacher gewesen wäre, das Papier selbst aufzuheben? In dieser Hinsicht kann sich so mancher eine große Scheibe von den Bewohnern der umliegenden kleinen Ortschaften abschneiden. Hier wird schnell mal zum Besen gegriffen und vor der eigenen Haustür gekehrt. Und das Stadtoberhaupt betont auch, dass hier alle parat stehen, wenn es gilt dem Spielplatz einen neuen Anstrich zu verleihen. Voller Lobes sprach sich der Bürgermeister über die gute Zusammenarbeit dem den Bewohnern in den vielen kleinen Ortschaften von Zeulenroda-Triebes aus. Doch genug davon, ist, zu hoffen, dass der eine oder andere immer öfters daran denkt, seinen eigenen Müll einfach mit nach Hause zu nehmen.

Auch in Greiz wurde eine ähnliche Situation aufgenommen. Doch die Nachbarn haben noch eine größere Sorge. Schrottimmobilien bedrohen die Schönheit der Residenzstadt zu verunglimpfen. Auch hier müssen Lösungen gefunden werden und am Ende sind es auch hier die Eigentümer, die sich einfach nicht um ihr Hab und Gut kümmern.