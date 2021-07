Voraussetzung muss passen

Heidi Henze über den vorerst letzten Straßenbau in Langenwolschendorf.

Davon können einige Städte und Gemeinden wohl nur träumen, dass sie alle Straßen in ihrem Ort grundsaniert haben. In Langenwolschendorf ist es möglich gewesen. Auch dadurch, dass die Gemeinde eine Baumaßnahme nach der anderen in Angriff genommen hat.

Natürlich hat eine kleine Gemeinde nicht so viele Straßen. Dafür aber bekanntlich auch kein üppig gefülltes Konto.

Skeptiker könnten nun den Kirchsteig, eine Anliegerstraße in der Gemeinde, ins Gespräch bringen. Stimmt, die ist noch nicht grundhaft ausgebaut worden. Neben Anwohnern, die größtenteils ihre Grundstücksausfahrten auf den Kirchsteig haben, befinden sich hier Firmen ebenso wie Handwerksbetriebe, die auch die teils aus Platten bestehende Zuwegung nutzen.

Die Platten waren der Stein des Anstoßes in der Vergangenheit. Zu laut und kaputt. So wurden schadhafte Stellen ausgebessert mit Bitumen.

Um grundhaft hier Hand anzulegen, müssten sich alle Anwohner einig sein, dass sie für den Straßenbau einen kleinen Teil ihres Grundstückes an die Gemeinde verkaufen wollen, sagt Gisbert Voigt.

Aber genau daran hapert es. Einigkeit wurde in der Vergangenheit nicht erzielt und so werden wohl auch in Zukunft die schadhaften Stellen auf dem Kirchsteig nur ausgebessert, so der Bürgermeister der Gemeinde.