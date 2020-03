Vorerst trotzt die Kunst dem Virus

Wegen dem neuartigen Corona-Virus werden in Thüringen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern zunächst bis zum 10. April verboten. Veranstaltungen mit 500 bis 1.000 Teilnehmern sollen nach Prüfung nur im Ausnahmefall genehmigt werden. Der Landkreis Greiz werde die Vorgaben des Landes bei seinen Entscheidungen Eins zu Eins umsetzen, heißt es aus dem Landratsamt. Was bedeutet diese Nachricht für die Veranstalter in der Region? Werden die nächsten Events wie geplant stattfinden? Welche Folgen hätte ein Ausfall einzelner oder mehrerer Veranstaltungen für sie?

Vogtlandhalle rechnet derzeit nicht mit Absagen

Die Vogtlandhalle Greiz zählt zu den besucherstärksten Veranstaltungsorten im Kreis. Das Jahr 2019 war nach den Besucherzahlen das erfolgreichste Jahr seit der Eröffnung der Vogtlandhalle in Greiz. Insgesamt kamen 73.922 Gäste zu den 220 Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Ereignisse mit mehr als 1000 Besucher sind in der Vogtlandhalle nicht geplant. Allerdings gibt es einige Events, zu denen mehr als 500 Gäste kommen. „Es herrscht auf unserer Seite noch eine große Unsicherheit, welche Auflagen für solche Veranstaltungen konkret gelten“, sagt Vogtlandhallen-Chefin Undine Hohmuth.

Restriktionen auch für Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen

Am 10. März hat das Thüringer Landesverwaltungsamt an die Landkreise einen Erlass mit „Prinzipien und Handlungsempfehlungen für Großveranstaltungen“ herausgeben. Menschenansammlungen mit 500 bis unter 1.000 Personen seien restriktiv zu behandeln. Regelmäßige strikte Auflagen zur Verminderung des Infektionsrisikos seien zu verhängen, heißt es in dem Schreiben weiter. Unter anderem sei die Größe der Räumlichkeit im Verhältnis zur Personenzahl ein Faktor, der darüber entscheidet, ob eine Veranstaltung stattfinden kann. In kleineren Räumen bestände ein höheres Infektionsrisiko. Außerdem muss der Veranstalter eine Registrierung der teilnehmenden Personen sicher stellen. Bei Corona-typischen Krankheitssymptomen dürfe den betreffenden Personen, kein Zugang gewährt werden.

Die Veranstaltung mit dem Jugend-Harmonika-Orchester Weida und das Konzert der Original Hoch- und Deutschmeister der Wiener Hofburg am Samstag und Sonntag liegen unter 500 Besuchern und sollen in jedem Fall stattfinden. „Auch alle weiteren Ereignisse finden nach derzeitigem Stand statt“, sagt Undine Hohmuth. Sollte es zum Ausfall von Events kommen, sei das vor allem für Besucher und die Mieter der Halle ein Verlust. „Aber auch wir müssten natürlich auf Mieteinnahmen verzichten“, sagt Undine Hohmuth.

Hinter der Seesternbühne baut man auf Faktor Zeit

Auf der Seestern-Bühne in Zeulenroda-Triebes geht es Mitte Mai mit den Konzerten weiter. „Wir hoffen, dass sich die Situation bis dahin normalisiert hat“, sagt Andre Bauer von der Veranstaltungsagentur Eventz. Viele Veranstaltungen wie das Konzert der Sängerin Kerstin Ott am 29. Mai seien für weit über 1.000 Besucher ausgelegt. „Die Konzerte lassen sich auch nicht so einfach verschieben, weil die Termine lange im Voraus geplant sind“, so Andre Bauer. Man müsse die weiteren Entwicklungen abwarten.

Kleiner Veranstalter fürchtet fernbleibende Besucher

Obwohl bisher nur Großveranstaltungen in den Fokus geraten sind, könnte es früher oder später auch kleine Veranstalter treffen. Das Schieszhaus in Zeulenroda-Triebes ist ganzjährlich Schauplatz unter anderem von Konzerten und DJ-Sets. „Uns würde eine Absage von Konzerten inhaltlich stark treffen, da wir lange am Terminkalender gefeilt haben. Aber natürlich könnte ich es nachvollziehen, wenn so ein Schritt notwendig wird“, sagt Leiter Falko Siegert. Es könne aber auch ein Punkt kommen, an dem eine Absage aus Veranstaltersicht nötig wird. „Wenn sich das Virus ausbreitet und die Leute vorsichtshalber Konzerten fernbleiben, kommt irgendwann ein Punkt, an dem das finanzielle Risiko zu groß wird“, sagt er. Zumindest die schwarze Null müsse stehen.

Laienspielgruppe „Fragezeichen“ will elf ausverkaufte Shows spielen

Am Samstag beginnt auch die neue Spielzeit der Laienspielgruppe „Fragezeichen“. Die elf ausverkauften Vorstellung ziehen weit über 100 Besucher an. Diese verteilen sich allerdings so, dass höchstens 200 Besucher gleichzeitig anwesend sind. „Deshalb gehen wir davon aus, dass alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden“, sagt Heidrun Gerber vom der Gruppe.