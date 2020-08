Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorleseomi erzählt wieder Märchen und Geschichten

Zeulenroda-Triebes. „Die Kinder fragten uns in den vergangenen Woche immer wieder: Wann kommt unsere Vorleseomi wieder zu uns?“, sagt Cerstin Riedel, Leiterin der DRK-Kita „Die kleinen Strolche“ in Triebes. Wegen Corona sollte kein Fremder in die Kita kommen. Jetzt ist Frau Glöckner zurück. Mit einer Decke und Trinkflaschen bewaffnet, treffen sich die Kita-Kinder mit ihr wöchentlich auf der Wiese in der AWG Triebes. „Wir sagen Dankeschön, dass du dir die Zeit für uns nimmst“, erklärt die Kita-Leiterin Cerstin Riedel.