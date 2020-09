Vorzeitiges Saisonende an Strandbädern am Zeulenrodaer Meer

Der Wasserspiegel des Zeulenrodaer Meeres wird aufgrund von Bauarbeiten an der Ferngasleitung in den nächsten Tagen um fast sechs Meter abgesenkt. Das sind bis zur Erreichung des bautechnische Stauzieles am 9. Oktober täglich circa 15 Zentimeter. Für die Mitarbeiter der Stadtwerke Zeulenroda, dem Betreiber der Strandbäder am Zeulenrodaer Meer heißt das unter anderem die eingebrachten Schwimmelemente zu sichern und Leitern zu demontieren, um Schäden zu vermeiden und zu verhindern, dass diese auf Grund laufen.