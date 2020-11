Wächter über Tafelschwämme und Selbstbestimmtheit

Es ist kurz nach 12 und die ersten Schüler der Friedrich-Reimann-Grundschule haben Unterrichtsschluss. Einige der Knirpse verabschieden sich persönlich von ihrem Hausmeister. „Machs gut, Kurzer“, ruft Denny Kunze einem Schüler hinterher. Schulleiterin Karen Mäusebach schaut aus dem Fenster: „Machen sie doch nicht so ein gestelltes Foto. Der Mann ist so fleißig, dass muss auch auf dem Bild auch rüberkommen“, ruft sie. Denny Kunze grinst und schnappt sich eine Schubkarre, sammelt etwas Laub auf und fährt sie zum Container für das Altlaub. „So besser?“, fragt er. Denny Kunze hat große Freude an seinem Job. Das merkt man hier sofort. Und er ist ein Mann der Tat – der lange dafür gekämpft hat, einen Job zu bekommen, der seinen Fähigkeiten und seinen Ansprüchen entspricht. Das ist seine Geschichte.

Nur wenige schaffen Sprung i

Seit 1998 ist Denny Kunze Mitarbeiter bei den Vogtlandwerkstätten. Ein anerkannter Betrieb für Menschen mit Behinderung. Dort arbeitet er am Anfang in der Tischlerei und der Gärtnerei. Aber die Aufgabe wird ihm nach vielen Jahren im Betrieb irgendwann zu eintönig. Also fragt er nach, welche Möglichkeiten es gibt, auch außerhalb der Werkstatt ein Beschäftigungsverhältnis aufzunehmen. In den Vogtlandwerkstätten gibt es dazu die Möglichkeit sogenannter Außenarbeitsplätze. Lauf Auskunft des Betriebs sind davon aktuell 24 besetzt. „Das Ziel ist es, diese Mitarbeiter langfristig in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln“, sagt Oliver Pick, Geschäftsführer der Vogtlandwerkstätten. So bezeichnet man Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse ohne Zuschüsse oder sonstige Maßnahmen auf Basis der freien Wirtschaft. Das gelingt allerdings noch recht selten. Die Übergangsquote auf den allgemeinen Arbeitsmarkt liegt bei unter einem Prozent. Auch die Stelle von Denny Kunze wird weiter mit öffentlichen Geldern gefördert.

Am Anfang stehen Praktika

„Trotzdem zeigt es, dass eine Werkstatt nicht die Endstation sein muss“, sagt Qualifizierungsassistent Sven Güther. Wenn ein Mitarbeiter mit dem Wunsch eines Außenarbeitsplatzes auf ihn zukomme, dann werde zusammen daran gearbeitet. Am Anfang steht oft ein sogenanntes Orientierungspraktikum. Die Vogtlandwerkstätten haben hierzu ein Netzwerk von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen, die solche Praktika anbieten. So geht es auch bei Denny Kunze los. In mehreren Probewochen sucht er seinen Platz in der „realen“ Arbeitswelt. Im Jahr 2016 kann er dann einen ausgelagerten Arbeitsplatz im Bauhof in Zeulenroda-Triebes antreten. Seit Mai 2018 ist er nunmehr Hausmeister an der Reimann-Schule sowie der städtischen Musikschule. Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) will auch in Zukunft auf die Zusammenarbeit mit den Vogtlandwerkstätten setzen. „Es ist wichtig, diesen Menschen eine Chance zu geben“, sagt er. Zwei Außenarbeitsplätze werden derzeit von der Stadt Zeulenroda-Triebes vergeben.

Kein Hausmeister, der grimmig guckt

Das nächste Ziel von Denny Kunze ist es, den Führerschein zu machen. Für ihn wäre es ein weiterer Schritt zur privaten und beruflichen Selbstbestimmtheit. „Ich kann mich hier ausdrücken, selbstbestimmt arbeiten und sehe, dass meine Fähigkeiten ausreichen“, sagt er. Es ist die Vielfalt der Aufgaben, die er an seinem Arbeitsplatz schätzt. Er übernimmt die Pflege des Grundstücks, das Rasenmähen oder den Heckenschnitt. Kleiner Reparaturarbeiten und vieles mehr. Aber es seien letztlich auch die kleinen Dinge, die jeden Tag besonders machen. So ist er nämlich auch der Hüter der Tafelschwämme. Wenn die mal wieder verschwunden oder zu sehr abgenutzt sind, dann kommen die Schüler in sein Büro und holen Nachschub. Dann ist Denny Kunze kein Hausmeister, der grimmig guckt und den neuen Schwamm nur mürrisch rausrückt. Eher einer der sagt: „Kein Problem! Hier hast du einen, Kurzer“.