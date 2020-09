Waldbad Hohenleuben macht trotz Corona gute Figur

Alt und Jung ließen sich auch in diesem Jahr den Spaß am Baden nicht nehmen.

Hohenleuben. Weil das Wetter mitspielte, war das Waldbad in dieser Woche noch einmal geöffnet.

In dieser Woche waren die Mitglieder und Helfer des Fördervereins Waldbad ­Hohenleuben noch einmal richtig gefordert. Weil die Temperaturen passten, wurde das Bad spontan von Montag bis Mittwoch noch ein letztes Mal geöffnet. Zusätzlich zum verlängerten Badebetrieb standen aber auch noch die Vorbereitungen für die große Abschlusssause am Samstag an. Mit dem „Summerfreeze“ verabschieden sich die Hohenleubener jährlich mit einem Paukenschlag von der Badesaison. „Das wird noch mal ein Highlight für alle. Aber die Saison hat auch geschlaucht und es ist dann auch Zeit, dass sie zu Ende geht“, sagt Christian Fuchs, der Vorsitzende des Fördervereins.