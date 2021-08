Wankelmütig beim Thema Gas

Heidi Henze hofft, dass sich die Aufwendungen lohnen

Mächtig gewaltig ist die Baumaßnahmen rund um die neue Ferngasleitung. Wenn ich im Wald an so einer Schneise stehe, dann eröffnen sich zwar ganz neue Blickwinkel, aber gleichzeitig auch ein gewisses Unbehagen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier alles wieder so werden wird, wie es mal war. Und die Frage tut sich auf, ob sich das alles lohnt. Wenn man die Prognosen einiger Politiker hört, auf welche Energiequellen sie eines Tages setzen wollen, dann frage ich mich, ob Erdgas dabei einen Platz haben wird. Während die einen zu bedenken geben, dass Erdgas aus Methan besteht und somit ein schlimmerer Klimakiller als CO2 sei, vertreten andere die Meinung, dass fast 500.000 Kilometer Erdgasnetz das Gas überall dorthin transportiert, wo es gebraucht wird und nur diese Infrastruktur die Zukunft, die Energiewende voranbringt. Der Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft schreibt auf seiner Webseite, dass Gas eine Schlüsselrolle für nachhaltige Energieversorgung einnimmt. Das es bei CO2- und Feinstaubemissionen gegenüber anderen konventionellen Energieträgern überlegen sei. Gas ist sauber, sicher und preiswert, so die Aussage des Verbandes. Beim Anblick der enormen Bautätigkeit bin ich ziemlich wankelmütig.