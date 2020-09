Warntag in Zeulenroda: Kein Dauerton, aber Informationspflicht

Zeulenroda-Triebes. Im Landkreis Greiz sind die Sirenen mit dem notwendigen modularen Warnsystem des Bundes nicht ausgestattet. So ertönt am 10. September um 11 Uhr hier kein Dauerton.

Entwarnung gibt es für alle die, die befürchten, dass die während des ersten bundesweiten Warntages am 10. September um 11 Uhr ertönenden Sirenen Senioren verunsichern würden. Auf Facebook hat sich dazu eine breite Diskussion entwickelt. „In Zeulenroda-Triebes gibt es keine Sirenen, die mit dem notwendigen Modul ausgestattet sind“, sagt Steffen Jubold, Stadtbrandmeister. Somit werden also am 10. September die Sirenen still bleiben.