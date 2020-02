Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Was auf die Ohren für den guten Zweck

Für Johannes aus Dresden ist der letzte September ein einschneidendes Erlebnis. Er nimmt sich zwei Wochen Urlaub von der Arbeit und setzt sich in ein Flugzeug nach Malta. Sein Ziel: Die Haupt- und Hafenstadt Valetta. Dort ist seit Juni 2018 das Seenotrettungsschiff „Lifeline“ festgesetzt. Johannes reist wie viele freiwillige aus Deutschland und Europa an, um zu helfen. Generatoren reparieren, entrosten, lackieren und sauber machen. Das Schiff darf den Hafen nicht verlassen. Nachdem das Schiff mit mehr als 230 Migranten im Juni 2018 in maltesische Gewässer gesteuert war, wurde es festgesetzt. Erst Anfang Januar diesen Jahres erfolgt der Freispruch für den Kapitän Claus-Peter Reisch.

Ein riskantes und kostenintensives Unternehmen

Geflüchtete stehen am Bug des Rettungsschiffes Lifeline der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline. Foto: Hermine Poschmann / dpa

„Diese Zeit an Bord war sehr prägend. Mit welchem Herzblut die Leute auf dem Schiff eine Lücke füllen, die durch das Versagen der europäischen Regierung entsteht“, sagt Johannes. Die Seenotrettung bleibe weiter ein riskantes und kostenintensives Unterfangen. Er wollte auch im Nachhinein etwas zu tun, um die Helfer zu unterstützen. „Ich komme aus der Hardcore-Szene und habe schon als Jugendlicher mal ein Konzert organisiert. Da müsste doch was gehen, dachte ich mir“, sagt der heute 27-Jährige.

Ländlicher Raum bewusst gewählt

Johannes kommt ursprünglich aus einem kleinen Nest bei Zwickau, dass Zeulenroda-Triebes nicht ganz unähnlich sei. Idyllisch, aber wenig los für junge Leute. „Ich rief Jugendhäuser der Region an. Mir war schnell klar, dass ich ein Konzert im ländlichen Raum auf die Beine stellen will. In den Städten gibt es genug Konzerte“, sagt er. Über alte Freunde, stößt er auf das Schieszhaus in Zeulenroda-Triebes. Leiter Falko Siegert ist sofort begeistert.

Telefonate werden geführt. Termine geplant und verworfen. Aber jetzt steht das Line-Up und das Datum. Am Freitag, 6. März, werden gleich fünf Bands der Hardcore- und Punk-Szene im Schieszhaus zur Unterstützung der Mission Lifeline spielen. Cortarmao, Crème Brüllé, Schlimm, The Lost Jobs und Frachter. Musiker der Bands kommen teilweise aus Zeulenroda-Triebes. „Wir wollen zeigen, dass auch die Leute in der Provinz sich Gedanken machen, was in der Welt so passiert“, sagt Johannes.