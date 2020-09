Wasserwacht Zeulenroda-Triebes im jährlichen Trainingslager

Zeulenroda-Triebes. Viele Zuschauer folgten der ehrenamtlichen Tätigkeit an der Aumatalsperre in Weida mit großem Interesse

Die Wasserwacht Zeulenroda-Triebes verbrachte ihr diesjähriges Trainingslager auf dem Campingplatz an der Aumatalsperre in Weida. An oberster Stelle stand, wie bereits in den vergangenen Jahren auch, das traditionelles Anbaden bei kühlen 18 Grad Celsius Wassertemperatur.

Anbaden bei 18 Grad Celsius

Da der Verein auch in diesem Jahr wieder Neulinge in seinen Reihen begrüßen durfte, wurde zunächst gemeinsam die Theorie durchgesprochen, bevor es anschließend zur Praxis überging. So wurde beispielsweise geklärt, dass Eigenschutz immer an oberster Stelle steht und wie man sich bei einem Ernstfall verhält und welche Rettungsmittel dabei zur Verfügung stehen. Als Rettungsschwimmer ist man auch Ersthelfer, somit wurde auch die Reanimation an einer Puppe trainiert. Zum Praxisteil zählte auch der Umgang mit Rettungsmitteln und die Rettung von Personen mit Hilfe dieser aus dem Wasser.

Abendausklang mit Eltern

Mit Hilfe von Mimen wurde der Ernstfall geprobt. Dabei wurde eine Wasserrettung, eine Wundversorgung und eine Reanimation gefordert, die von allen gut bewältigt wurde, heißt es von Seiten der Wasserwacht. Am Abend schauten die Eltern vorbei, um bei strahlendem Sonnenschein einen ereignisreichen Tag ausklingen zu lassen. Zum krönenden Abschluss des gelungenen Trainingslagers folgte dann noch eine durchaus spaßige Übung, welche allerdings besonders Vertrauen forderte. In einer Challenge mussten jeweils zwei Personen blind ein Boot schleppen, während der Bootsmann die Steuerung übernahm. „Am gesamten Wochenende konnten wir viele Zuschauer für uns gewinnen, was uns besonders Freude bereitete, denn so können wir auch Außenstehenden unsere ehrenamtliche Arbeit näherbringen. In diesem Zuge möchten wir uns beim Deutschen Roten Kreuz und Vielfalt leben für die tatkräftige finanzielle Unterstützung bedanken“, so der Verein.