Wehrführer zieht nach Übung in Zeulenroda-Triebes Bilanz

Eine Übung der Stützpunktfeuerwehr hat am vergangenen Freitag für Aufsehen in Zeulenroda gesorgt. Wehrführer Christian Komorowski zieht nun Bilanz.

Punkt 17.14 ertönte die Sirene am Rathaus. Es war der Auftakt zu einer großangelegten Übung. Das Szenario: Im City-Center am Marktplatz ist in der ehemaligen Filiale der Deutschen Bank ein Brand ausgebrochen, vier Personen sind in dem Gebäude eingeschlossen.

Die angerückten Feuerwehrleute müssen in das stark verqualmte Gebäude eindringen, die vier Personen orten und retten sowie den vermeintlichen Brand löschen. Zahlreiche Schaulustige verfolgten den Übungseinsatz, der nach einer knappen Stunde beendet war.

Neue Drehleiter erstmals im Einsatz

„Ich bin zufrieden“, sagt Komorowski. Das Zusammenspiel der 30 Einsatzkräfte aus Zeulenroda und Zadelsdorf habe gut funktioniert, die gestellten Aufgaben seien schnell gelöst worden. „Und das, obwohl noch der Weihnachtsbaum als zusätzliches Hindernis auf dem Marktplatz steht“, so der Wehrführer.

„Wir haben beispielsweise den Einsatz von Atemschutzgeräten und den Aufbau einer Löschwasserversorgung trainiert, auch unsere neue Drehleiter zum ersten Mal ausprobiert. Schließlich müssen wir mit dem Ding ja arbeiten“, sagt Komorowski.

Auch die Führungsstrukturen innerhalb der Feuerwehr habe man überprüft. Insbesondere Tino Eisenschmidt habe sich hier ein Lob verdient, da er sich erstmals als Zugführer habe beweisen müssen.

Zeulenrodaer reagieren gelassen auf die Übungen

Dass zahlreiche Schaulustige die Übung verfolgten, habe die Feuerwehrleute nicht gestört, so Komorowski. „Solange sie nicht im Weg stehen, ist das kein Problem. Bei einem richtigen Einsatz hätten wir aber natürlich weiträumig abgesperrt“, sagt er.

Die Zeulenrodaer hätten sich inzwischen an die regelmäßigen Übungen der Feuerwehr gewöhnt. „Ich verfolge das immer bei Facebook. Da wird gefragt: Was ist da los? Aber ganz schnell spricht sich rum, dass das nur eine Übung ist“, so Komorowski.

In seiner Bilanz dankte der Wehrführer abschließend dem Eigentümer des Gebäudes, dass die Feuerwehr dieses für den Übungseinsatz nutzen konnte.