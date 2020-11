Weihnachtsbäume mit ganz viel Geschichte

Die Nordmanntanne ist im privaten Grundstück der Familie Funk zu groß geworden. Sie spendeten den Baum als Weihnachtsbaum auf dem Rathenauplatz in Triebes. Am Mittwochmorgen wurde er gefällt und per Kran über das Wohnhaus gehoben.

Zeulenroda-Triebes. Auf dem Markt in Zeulenroda und dem Rathenauplatz in Triebes präsentieren sich wunderschön gewachsene Tannenbäume, die Jahrzehnte zuvor private Grundstücke geschmückt haben

Wehmut und fast ein paar Tränen kullerten bei Sabine Funk, als die wunderschön gewachsene Nordmanntanne hoch oben über den Dächern am Mittwochmorgen schwebte. Die Familie hatte die 30 Jahre alte Tanne in diesem Jahr gesponsert als Weihnachtsbaum für den Rathenauplatz in Triebes. Die Tanne war einfach zu groß geworden. „In den ersten Jahren hatten wir immer eine Beleuchtung dran, erinnert sich Sabine Funk. Doch dann sei der Baum zu groß geworden und nun misst er elf Meter. Die Wurzeln drücken den Boden in der Garage nach oben.