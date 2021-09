Wellsdorf-Tour für die „Wandervögel“

Auma. Die Wanderfreunde aus Auma sind wieder unterwegs.

Die „Aumaer Wandervögel“ gehen am Samstag, 11. September, auf Tour. Treffpunkt ist um 8.15 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in Auma, heißt es in der Ankündigung.

In Fahrgemeinschaften gehe es nach Dobia bei Pöllwitz. Auf einem Platz am Ortsausgang in Richtung Gab­lau würden sich dann alle Teilnehmer um 8.45 Uhr treffen.

Die Wanderung, die rund 8,5 Kilometer lang sei, führe Richtung Wellsdorf und zurück nach Dobia. Zur Einkehr seien es dann noch einmal circa zehn Minuten Fahrzeit.

Ein Mund- und Nasenschutz sei mitzubringen.