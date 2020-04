Wendy-Geschichte spielt in Zeulenroda-Triebes

Zeulenroda-Triebes. Pferdemagazin ist mit zwei von insgesamt fünf Ausgaben erschienen. Über acht Seiten wird eine romantische Fotogeschichte erzählt. Sie spielt in der Badewelt Waikiki, in Zeulenroda und auf dem Reiterhof Troika in Triebes.