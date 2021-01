Weniger Mittel für Investitionen

Von Norman Börner

Langenwetzendorf. Bereits Ende vergangenen Jahres hat der Gemeinderat in Langenwetzendorf mehrheitlich einen Haushalt für das Jahr 2021 beschlossen. Seit 1. Januar ist er in Kraft. „Damit gehört die Gemeinde Langenwetzendorf zu einer der ersten Kommunen im Landkreis, die einen beschlossenen und ausgeglichenen Haushalt besitzen“, sagt Bürgermeister Kai Dittmann (CDU).

Verwaltungshaushalt – Sinkende Zuschüsse und steigende Betriebskosten

Im Verwaltungshaushalt betragen im Jahr 2021 die Einnahmen und Ausgaben rund 6,85 Millionen Euro. Das ist eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr um 82.700 Euro. Einerseits verringert sich die Schlüsselzuweisung gegenüber dem Jahr 2020 um 107.993 Euro. Die Gewerbesteuer hat sich seit dem Einbruch in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 kontinuierlich entwickelt. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind daher im Haushaltjahr 2021 mit 1,25 Millionen Euro veranschlagt. Das ist eine Erhöhung um 99.400 Euro.

Da es unter anderem durch die Corona-Krise aber voraussichtlich noch Änderungen an der Steuergesetzgebung der Bundesregierung geben wird, ließe sich die Entwicklung des Steueraufkommens der Gewerbe- sowie der Lohn- und Einkommenssteuer nur schwer realistisch einschätzen, heißt es.

Weniger Zuschuss durch die Gemeinde für Kitas

Bei den Kindertagesstätten steigt der erhaltene Zuschuss vom Land Thüringen von 487.000 Euro auf 555.000 Euro an. Damit sinkt laut Haushaltsplan der Zuschuss der Gemeinde für die Kinderbetreuung erstmals seit dem Jahr 2018. So betrug er im Jahr 2020 noch 914.500 Euro. 2021 beträgt dieser zu leistende Zuschuss der Gemeinde 786.500 Euro. Bürgermeister Kai Dittmann hatte in der Vergangenheit oft die stetig steigenden Kosten für die Kinderbetreuung durch die Gemeinde kritisiert. Dennoch haben diese weiter einen Anteil an den Gesamtausgaben von 11,49 Prozent.

Die Kreis- und Schulumlage steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um 154.000 Euro, da sich der Betrag der Umlagegrundlage erhöht habe, Im Verwaltungshaushalt seien zudem ständig steigende Kosten für Personal und Betriebskosten sowie allgemeine Preissteigerungen zu verzeichnen. Ursachen für die negative Kostenentwicklung seien dabei unter anderem gestiegene Stromkosten, die Einführung des Mindestlohns sowie Teuerungsraten in beinahe allen Lebensbereichen.

Vermögenshaushalt – Weniger Mittel für Investitionen

Trotz steigender Ausgaben und Veränderungen bei den Einnahmen könne man im Haushaltsjahr 2021 eine Zuführung von 190.000 Euro vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt vornehmen. Das ist weitaus weniger als noch in den vergangenen Jahren in den Vermögenshaushalt zugeführt werden konnte. Die zugeführten Mittel werden zudem durch die ordentliche Tilgung der Kredite verbraucht.

Um dennoch Investitionen tätigen zu können ist eine Entnahme aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von 50.000 Euro sowie Einnahmen aus Investitionspauschalen in Höhe von 145.000 Euro und Krediten in Höhe von 90.000 Euro im Vermögenshaushalt eingeplant.

Investitionen sind daher im Haushaltsplan 2021 in Höhe von 715.200 Euro vorgesehen. So stehen unter anderem die Neuanschaffungen für Mobilar und Spielgeräte in den Kitas, die Wanderhütte Lunzig, der Straßenbau und die Bachverrohrung in Nitschareuth, die Sanierung diverser Spielplätze, die Teichsanierung Neugernsdorf, die Innensanierung im Schloß Lunzig, die Dachsanierung im Saal Zoghaus, der Anbau eines Gerätehauses bei der Feuerwehr Wildetaube und umfangreiche Straßenunterhaltungsarbeiten in den Ortsteilen wie zum Beispiel Bankettsanierungen im Investitionsplan.

Auch die Eigenmittel aus dem Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur für die Ertüchtigung des Sportplatzes sind im Haushalt eingeplant.