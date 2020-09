Hohenleuben. Frei nach dem Motto: Selbst gemacht schmeckt besser. Der Küchenmeister zu Gast im Kindergarten Leubazwerge in Hohenleuben

Wenn der Eierkuchen wie eine Biene summt: Küchenmeister Harald Saul kocht mit Kindern in Hohenleuben

„Was hat der Eierkuchen gerade gesagt?“, fragt Harald Saul als er gemeinsam mit dem kleinen Henrik den Teig in die Pfanne gibt und diese zischt. Oder summt? „War das eine Biene?“, fährt der Küchenmeister fort. Das kann gut sein. Denn immerhin war ja auch Honig im Teig. Solche kleinen Tricks für das Kochen bringt Harald Saul den Kindern spielend bei. Im Rahmen seiner Seminare „Kochen mit Kindern“, besuchte der Küchenchef am Mittwoch den Hohenleubener Kindergarten „Leubazwerge“. Und sorgt mit seinen selbst gemachten Eierkuchen mit Apfelquark und Schokoladensauce nicht nur für volle Bäuche, sondern will auch eine gesunde Einstellung zu Lebensmitteln und dem Kochen vermitteln.