Zeulenroda-Triebes: Wenn der Parkplatz gesperrt bleibt

Zur Wohnung von Bernd und Ellen Schödel in der Aumaischen Straße gehört eigentlich ein Stellplatz in der Tiefgarage nebenan. Ein sogenannter Multiparker. Durch einen metallischen Aufzug passen hier zwei Fahrzeuge übereinander auf eine Parkfläche Wie gesagt: eigentlich. Denn weil die Metallkonstruktionen durchgerostet sind, wurde der Parkplatz im vergangenen Jahr gesperrt. Ein anderer Stellplatz in der Tiefgarage käme nicht in Frage, da sein Fahrzeug höher als 1,50 Meter ist. Dafür seien die anderen Multiparker nicht ausgelegt.

Mietparkplätze hinter dem Haus Seitdem stellen die Schödels ihr Auto meist gut fünf Gehminuten entfernt in der Nähe des Kulturhauses beim Oldtimer-Club ab. Vor der Wohnung in der Aumaischen Straße gibt es zwar Stellflächen. Das sind allerdings Kurzzeitparkplätze der Stadt, auf denen man nur eine Stunde sein Fahrzeug abstellen darf. Also erkundigte sich Bernd Schödel bei der Allgemeine Wohnungsgenossenschaft (AWG) Solidarität Zeulenroda, ob zwei Mietparkplätze hinter dem Haus für ihn und seine Frau infrage kämen. Frau seit Operation auf Gehilfe angewiesen Diese seien bereits vermietet, teilte die AWG mit. „Ich selbst bin zwar auch nicht mehr so gut zu Fuß, aber meine Frau ist auf das Auto angewiesen“, sagt er. Seine Gattin sei 100 Prozent schwerbeschädigt. Seit einer Operation ist sie auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen. Das Fahrzeug der Schödels wurde deswegen extra umgebaut. Daher auch die Höhe von mehr als 1,50 Meter. Der Weg vom Parkplatz bis zur Wohnung sei für seine Frau sehr beschwerlich. „Ich überlege mir zweimal, ob ich mit meinem Mann die Wohnung zum Einkaufen verlasse“, sagt Ellen Schödel. Gibt es für die Schödels wirklich keinen Weg, um wieder in der Nähe ihrer Wohnung einen Stellplatz zu bekommen? Wir haben nachgehakt! AWG will nichts von Behinderung wissen Die AWG schrieb den Schödels im Januar, dass derzeit keine Parkplätze auf den Freiflächen hinter dem Haus frei sind. Für eine weitere öffentliche Stellungnahme sehe man derzeit keine Notwendigkeit. Bei der AWG sei nicht bekannt, ob ein Behinderungsgrad vorliegt, der eine Sonderparkgenehmigung für Behindertenstellplätze rechtfertigt. In einem Schreiben vom Dezember hat Bernd Schödel die Behinderung seiner Frau erwähnt. Ein Nachweis wurde allerdings nicht angefordert oder eingereicht. Die Mieter sollen die 30 Meter entfernte Geschäftsstelle aufsuchen und ihr Anliegen direkt vorbringen, heißt es weiter. Behindertenparkkarte ermöglicht Sonderrechte Die Schödels hoffen, dass sich für ihr Problem eine schnelle Lösung findet. „Denn abgesehen von der Parksituation lieben wir unsere Wohnung“, sagt Ellen Schödel. Die barrierefreie Wohnung sei für sie perfekt. Mit dem Aufzug gelangt sie bis zur Haustür. Positive Zeichen gibt es aus der unteren Verkehrsbehörde der Stadt Zeulenroda-Triebes. „Wenn ein Schwerbehindertenausweis vorliegt, stellt die Stadt nach der Überprüfung eine Behindertenparkkarte aus“, sagt Udo Omnus von der Behörde. Mit dieser könnten die Schödels zeitlich unbegrenzt auf den Parkflächen vor dem Haus parken. „Die sind natürlich oft belegt“, so Bernd Schödel. Er hofft auf eine dauerhafte Lösung, die ihm und seiner Frau den Alltag wieder leichter macht.