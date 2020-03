Wenn jetzt Ausstellungszeit wäre im Museum Zeulenroda

Über zu wenig Arbeit kann sich Museumsleiter Christian Sobeck gerade wirklich nicht beschweren. „Jetzt ist Zeit für die Aufgaben, die sonst liegen bleiben“, sagt er. Inventarisieren, Archiv- und Bindearbeit. Aber gerade heute am Sonntag merke er, dass ein wichtiger Teil seiner Tätigkeit fehlt. „Ein Museum existiert ja nicht zum Selbstzweck. Wir wollen unsere Schätze präsentieren und unserem Bildungsauftrag gerecht werden“, sagt Sobeck. Aber wegen des Corona-Virus bleibt das Museum vorerst für das Publikum gesperrt.

Fotografie und Malerei im Duett

Demnächst war eine Sonderausstellung mit dem Mal- und Zeichenzirkel Zeulenroda gemeinsam mit der Fotogemeinschaft „Auslöser“ geplant. Das Konzept lag bereits fertig auf dem Tisch, die Texte für die Ausstellung waren schon geschrieben. „Jetzt hätten wir wahrscheinlich alle Bilder aufgehängt“, sagt Kristin Mitscherlich vom Mal- und Zeichenzirkel. Die Idee war es, Landschaftsmalerei aus Zeulenroda-Triebes und Umgebung zusammen mit Fotografien der Region auszustellen. „Wir wollten Malerei als Interpretation der Natur und Fotos als realistische Dokumente der Zeitgeschichte gegenüber stellen“, sagt sie.

Digitale Touren durch Ausstellungen?

„Das wäre eine schöne Ausstellung geworden“, sagt Christian Sobeck. So viel lokaler Bezug sei für ein Museum für Lokalgeschichte immer ein Glücksfall. Kristin Mitscherlich will sich nun mit unserer Zeitung zusammen überlegen, wie man die Besucher auf einen virtuellen Rundgang durch die Ausstellung mitnehmen kann. Eine Idee, die auch im Museum in den nächsten Woche diskutiert werden soll. „Aber damit können wir natürlich nicht alle Menschen erreichen“, gibt Museumsleiter Christian Sobeck zu bedenken. Die OTZ wird ihre Leserinnen und Leser auf dem Laufenden halten.

Das Museum lebe aber nun mal vom Austausch mit den Menschen. Von den zahlreichen Veranstaltungen, die für dieses Jahr geplant waren … oder geplant sind? Christian Sobeck ist skeptisch, ob es so schnell wie möglich sein wird, Ausstellungen und Veranstaltungen durchzuführen. „Ich würde es mir wünschen“, sagt er.