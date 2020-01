Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wenn Mama und Papa ins Schwitzen kommen

Triebes. Es gibt ja Sportfeste, da stehen Mama und Papa am Rand und feuern ihren Nachwuchs lautstark an. Beim Eltern-Kind-Sportfest am Samstag in der Kita „Haus Kinderglück“ in Triebes waren allerdings auch die Eltern sportlich gefragt. „Wir wollen zeigen, dass Sport zusammen in der Familie großen Spaß machen kann“, sagt Karina König, die Einrichtungsleiterin. In der Turnhalle konnten sich die Familien an verschiedenen Stationen sich auszuprobieren und ihren Mut zu testen. In Disziplinen wie Hangeln, Balancieren oder Slalomfahren mit Rollbrettern waren stets Groß und Klein gefragt.

Veranstaltung soll fortgesetzt werden

Rund 30 Kinder mit Eltern nahmen an dem Kooperationsprojekt von der Kita mit Kreisportbund und dem Triebeser SV teil. Es war das erste Mal seit 2009, dass man auch im Winter ein gemeinsames Sportfest organisierte. „Es war Zeit, das mal wieder umzusetzen“, sagt Karina König. Denn auch im Winter müsse man nicht faul hinter Ofen sitzen. Also setzte man sich mit Katja Hahn vom Kreissportbund und Vereinsmitgliedern des Triebeser SV zusammen und überlegt sich Sportprogramm für die Halle. „Der Spaß stand im Vordergrund“, sagt Karina König. Aufgrund der guten Resonanz wolle man die Idee auf jeden Fall weiter verfolgen.