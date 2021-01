Werken-Unterricht in Papas Werkstatt

Die 11-jährige Sophia baut in der Werkstatt ihres Papas 20 Vogelhäuschen, die nun in Auma und Umgebung aufgehängt werden sollen.

Homeschooling in Corona-Zeiten kann ganz schön trist sein. Aufgaben der Lehrer erfüllen und Ende der Woche abgegeben. Richtige Aha-Momente fehlen. Als die 11-jährige Sophia in der Schule das Thema Vogelarten behandelt, hat ihr Papa eine Idee. Statt auf Bilder in Lehrbüchern oder am Computer zu sitzen, nimmt er seine Tochter mit in die private Werkstatt. "Ich wollte mit ihr gerne was Handwerkliches machen und gleichzeitig etwas über die Natur vermitteln", sagt Manuel Jedan. Der Plan: Ein Vogelhäuschen selbst bauen, den heimischen Vogelarten somit über den Winter helfen und mit den eigenen Augen beobachten.