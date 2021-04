Werkzeug und Hydraulikteile entwendet - Graffitisprüher verursachen Sachschaden

Zeulenroda-Triebes In Zeulenroda-Triebes sind zwei Diebstähle und Schmierereien gemeldet worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Zwischen Dienstag und Mittwoch haben bislang unbekannte Täter verschiedene Werkzeuge aus einem Auto entwendet. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf einem Privatgrundstück in der Heinrich-Heine-Straße abgestellt. Zeugen können sich unter Telefon: 03661 6210 bei der Polizeiinspektion Greiz melden.

Hydraulikteile entwendet

Zwischen Sonntag und Dienstag sind bislang unbekannte Täter in ein landwirtschaftliches Betriebsgelände zwischen Schönbrunn und Bernsgrün eingedrungen. Hier entwendeten sie von zwei Anhängern diverse Hydraulikteile. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet auch in diesem Fall um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz unter Telefon: 03661 6210.

Graffiti gesprüht

Wie erst jetzt bekannt wurde, sprühten bislang unbekannte Täter, in der Zeit zwischen vergangenen Freitag und Montag, ein schwarzes Kreuz auf einen Gehweg innerhalb einer Hotelanlage in der Bauerfeindallee. Die Täter verursachten so Sachschaden. Zeugenhinweise werden ebenfalls an die Polizeiinspektion Greiz unter Telefon: 03661 6210 erbeten.