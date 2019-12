Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Werkzeugkoffer aus Greiz für eine bessere Zukunft in Brest

Am 4. Januar machen sich die Freiwilligen vom Verein Hilfstransport Greiz-Brest wieder auf den Weg in die beinahe 1000 Kilometer entfernte Stadt in Weißrussland.

Seit zwei Jahrzehnten engagieren sich die rund 30 Mitglieder aus Greiz, Beiersdorf und Langenwetzendorf und viele weitere Helfer in der humanitären Hilfe für Tschernobyl-geschädigte Kinder und ihre Familien. Auch in der zweiten Generation nach dem Reaktorunfall von 1986 erkranken Jahr für Jahr immer noch Kinder an verschiedenen Krebsarten. Mit gezielter Beschaffung und Übergabe benötigter Hilfsgüter und zahlreichen persönlichen Patenschaften wollen die Helfer die Betroffenen unterstützen, deren Alltag und Lebensqualität verbessern.

Zahlreiche Spenden hat der Verein in den letzten Wochen zusammen getragen. Privatpersonen und Firmen haben Sach- und Geldspenden hinterlegt. „Die Spendenbereitschaft bei den Sachspenden ist großartig. Doch wir brauchen derzeit vor allem Geld für Reparaturen an unseren Transportern“, sagt Doreen Minks vom Verein.

Mit sieben Fahrzeugen und Anhängern wollen die Helfer im Januar aufbrechen. Dann mit im Gepäck: drei hochwertige Bohrmaschinen, die Stephan Warmuth vom gleichnamigen Autohaus in Triebes zur Verfügung stellt. „Wir wollten in diesem Jahr mal etwas Besonderes zu Weihnachten machen“, sagt Stephan Warmuth. Statt des üblichen Weihnachtsgrußes an die Kunden habe man sich schließlich für die Unterstützung des Vereins Hilfstransport Greiz-Brest entschieden. In der OTZ habe er von der Aktion erfahren.

„Ich finde, das ist ein tolles Engagement des Vereins“, sagt Stephan Warmuth. Sinn solcher Aktionen sei es, auch die ehrenamtlich Engagierten in das Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Als regional verwurzeltes Unternehmen habe man sich außerdem bewusst für einen lokalen Verein entschieden. In den vergangenen Jahren wurde unter anderem der Feuerwehrverein Triebes oder auch der Faschingsverein Hohenleuben mit Spenden bedacht.