Wettbewerb „Gärten im Städtebau“ gestartet

Kleingärtner sind im ländlichen und städtischen Raum nicht wegzudenken. Um dieses bürgerschaftliche Engagement zu würdigen und zugleich die städtebaulichen,ökologischen, garten-kulturellen und sozialen Leistungender Kleingärtner bekannter zu machen, schreiben das Bundesinnenministerium und der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde (BDG) den 25. Bundeswettbewerb „Gärten im Städtebau“ aus.

Insgesamt sind 35.000 Euro Preisgeld ausgelobt. Teilnahmeberechtigt sind Städte und Gemeinden mit ihren Kleingärtnerorganisationen. Im Fokus steht neben der kleingärtnerischen Nutzung mit Obst- und Gemüseanbau auf den Parzellen und der beispielhaften Kleingartenpolitik von Städten und Gemeinden auch der Mehrwert öffentlicher Grün- und Freiräume.

„Von den 14.000 Kleingärtnervereinen liegt jeder zehnte in Thüringen“, so der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium des Innern, Volkmar Vogel (CDU). Jüngster Landessieger des Bundeswettbewerbs wurde „Glück Auf Altenburg“, im Finale gab es Bronze für diese Kleingartenanlage. Volkmar Vogel würde sich freuen, wenn sich auch im Landkreis Greiz noch weitere Vereine finden, die am Wettbewerb teilnehmen wollen. „Die Altenburger machen das toll, aber es wäre doch gelacht, wenn sich nicht auch im schönen Landkreis Greiz noch ein paar Teilnehmer finden würden“, sagt er.

Der zweistufige Wettbewerb wurde 1951 ins Lebengerufen und findet im Vier-Jahres-Rhythmus statt. In den Jahren 2020 und 2021 qualifizieren sich in Landeswettbewerben 22 Teilnehmer für die Endrunde. Im Sommer 2022 ermittelt eine unabhängige Jury bei einer Vor-Ort-Besichtigung die Gewinner.

Weitere Informationen zum Bundes- sowie zum vorgelagerten Landeswettbewerb und den Meldebogen gibt es im Internet unter https://www.gartenfreundethueringen.de/aufruf-zum-12-landeswettbewerb-2021/