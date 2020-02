Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wie eine große Familie ohne Tischzwang

Falko Siegert begrüßt die Kids am Eingang mit Handschlag. „Alles gut bei euch?“, fragt er. Klaro – der Sammelbegriff, mit dem sich die Antworten überschreiben lassen. Sofort verteilen sich die Jugendlichen im Haus. Der 18-Jährige Pitt fragt Falko nach Werkzeug, um das Deck seines Skateboards zu reparieren. „Moment! Muss hier irgendwo sein“, sagt Falko. Pitt nimmt es sich und verschwindet in den Skatepark im oberen Teil des Hauses. Der Rest verteilt sich an Kicker, Couch und Tischtennisplatte.

Ein ganz normaler Tag im Schieszhaus. „Wir setzen den Jugendlichen keine Angebot vor. Das funktioniert sowieso nicht“, sagt Falko. Wenn mal ein Spieleabend oder eine Schlauchboottour organisiert werden soll, gehe er auf die Jugendlichen zu und fragt: „Habt ihr Bock? Dann packt mit an!“.

Das Schieszhaus ist ein baufälliges Gebäude am Rand der Stadt. Der Club stand immer mal wieder vor dem Aus. Aber stets fand er sein Publikum und einen Weg. Einerseits als alternativer Jugendclub, der die Kids ins Boot holt, die mit klassischer Jugendarbeit nicht viel anfangen können. Anderseits als Konzertlocation, die Subkulturen wie Hardcore, Metal oder auch Drum ‘n’ Bass im ländlichen Zeulenroda an den Wochenenden, die dringend benötigte Herzdruckmassage verpasst.

Als im Dezember Musikschule und Freizentrum in der Stadt vor dem Aus standen, begann auch im Schieszhaus mal wieder das Zittern. Als Teil des Jugendvereins Römers ist man auf die Unterstützung der Stadt angewiesen. Dabei hilft es nicht, dass das Gebäude teilweise in einem schlechten Zustand ist. „Das Dach der Skatehalle muss unbedingt gemacht werden“, sagt Falko Siegert. Zwar konnte man bereits einiges an Spenden sammeln, aber ohne die Unterstützung der Stadt werde es nicht gehen.

Christiane Sachse arbeitet erst seit kurzem hier. „Es ist hier wie ein große Familie. Bester Job, den ich je hatte“, sagt sie und grinst. Im Skatepark in der oberen Etage läuft Pitts Rollbrett wieder rund. Er ist erst kürzlich aus Plauen hergezogen. „Ich hätte nicht gedacht, dass es hier so etwas gibt. Ich bin eigentlich nicht so der Jugendclub-Typ. Aber hier bin ich gerne“, sagt er. Wie bei einer großen Familie eben – bei der aber nicht um 18 Uhr alle am Tisch sitzen müssen.