Danny Grau (rechts) vom SV Niederböhmersdorf und seine Fußballer organisieren Weihnachtsmarkt in Niederböhmersdorf.

Niederböhmersdorf. Was als Spinnerei unter Freunden begann, bereichert heute das Dorfleben.

Wie in Niederböhmersdorf aus einer fixen Idee Tradition wurde

Die Idee muss wohl irgendwann mal in bierseliger Runde entstanden sein. Die Fußballer des SV Niederböhmersdorf saßen vor gut zehn Jahren zusammen und hatte eine Idee: Ein eigener Weihnachtsmarkt in dem kleinen Ort, der zur Stadt Zeulenroda-Triebes gehört. Das war vor gut zehn Jahren.

Los ging es mit einem Rost und etwas Glühwein

„Beim ersten Mal haben wir nur nen Rost und ein paar Liter Glühwein hingestellt“, erinnert sich Danny Grau, der Vorsitzende des Vereins. Mit den Jahren wuchs die Veranstaltung. Als die Fußballer am Samstag wieder gemeinsam mit den Menschen aus dem Ort feierten, war aus der fixen Idee längst eine feste Tradition geworden. Immer am letzten Adventswochenende kommen die Niederböhmersdorfer für einen Abend zusammen und genießen die Adventszeit.

Inzwischen sorgt ein DJ für die passende Weihnachtsmusik. Ein großes Festzelt lädt zum Sitzen und Quatschen ein. Und sogar mit einem riesigen Weihnachtsbaum kann sich der Markt schmücken. Wie auf dem Dorf üblich spielen sich hier Zufall und Kontakte in die Hände. „Mein Nachbar hat ein paar riesige Tannen auf dem Grundstück stehen, die er sowieso los werden will“, sagt Danny Grau. Jedes Jahr zu Weihnachten tun sie ihm den Gefallen. Dann erfreut einer der im heimische Garten in Ungnade gefallenen Bäume die Besucher des Weihnachtsmarktes.

Im Ort kümmern sich verschiedene Vereine um die Feste

Für die Fußballer hat sich mit der steigenden Beliebtheit des Weihnachtsmarktes einiges verändert. „Die Planung läuft inzwischen eigentlich das ganze Jahr. Die letzten vier Wochen wird es dann ganz schön stressig“, sagt Danny Grau. Doch das nehmen man gerne in Kauf. Schließlich sei so ein Weihnachtsmarkt eine tolle Möglichkeit, die Menschen im Ort vor dem Jahreswechsel noch mal zusammen zu bekommen. Außerdem spülen die Einnahmen Geld in die Vereinskasse.

Ortsteilbürgermeister Tom Gensicke freut sich über das Engagement. „Das Tolle bei uns im Ort ist, dass sich jeder Verein um ein anderes Fest kümmert“, sagt er. So werde beispielsweise die Kirmes durch den Windmühlenverein und das Maifest durch die Feuerwehr organisiert.