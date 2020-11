Die Zeulenroda-Triebeser können sich freuen. Die Turmmusik von der Zeulenrodaer Dreieinigkeitskirche wird an den Adventswochenenden wieder stattfinden.

„Kurzfristig, da nun klar ist, dass die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie fortgeführt werden, hat sich die Kirchgemeinde Zeulenroda entschlossen, die Turmmusik vom Frühjahr dieses Jahres neu aufleben zu lassen“, so Pfarrer Ingolf Herbst. An den Adventswochenenden soll freitags, sonnabends und sonntags, sowie an den Weihnachtsfeiertagen bis 27. Dezember, jeweils 18 Uhr für circa 15-20 Minuten Musik aus der Kirche erklingen. Das erste Mal wird es Klänge aus der Kirche am Sonnabend vor dem 1. Advent geben. Alle Beteiligten erstellen selbstständig ihr Programm. Abgeschlossen wird die Musik wie schon im Frühjahr mit einer Interpretation des Liedes: „Der Mond ist aufgegangen“ - „... lass uns ruhig schlafen und unsern kranken Nachbarn auch“. Welch ein Wunsch auch gerade jetzt in dieser Zeit! Zusammen mit seiner Frau Doreen koordinieren sie den Einsatz der Musiker, die ausschließlich aus maximal zwei Haushalten kommen dürfen. Interesse wurde bereits von manchen ( so von der Musikschule) signalisiert. Und wieder kann nach der Veranstaltung auf der Homepage der Kirchgemeinde nachgelesen werden, wer an einem bestimmten Tag musiziert hat. Und wieder wird die Kirchgemeinde von der Veranstaltungstechnik Zeulenroda unterstützt. Unkosten werden aber auf die Kirchgemeinde zukommen. Spenden nimmt die Kirchgemeinde gern zweckgebunden für diese Veranstaltungsreihe entgegen.

Bereits im Frühjahr zum ersten Lockdown wegen der Virus-Pandemie hat die Zeulenrodaer Pfarrerfamilie die Musik vom Kirchturm organisiert. Musiker aus der Stadt locken Abend für Abend die Zeulenroda-Triebeser rund um den Kirchturm oder an die Fenster und lauschten der Musik.