Wissenssendung sucht Dorf, das einen Monat fleischlos lebt

Eine recht ungewöhnliche Anfrage erreichte den Bürgermeister von Auma-Weidatal vergangene Woche. Ein Fernseh-Produktionsteam aus München teilte ihm in einer E-Mail mit, dass sie eine Ortschaft suchen, die sich auf das Experiment einlässt, eine Woche fleischlos zu leben.

Für ein bekanntes Wissensmagazin Privatfernsehen wollen sie das Dorf begleiten und dokumentieren, welche Auswirkungen die vegane Ernährung auf die Gesundheit und das Gewicht der Teilnehmer hat und wie viele Tiere in der Zeit verschont wurden.

Bürgermeister ist skeptisch

„Ich glaube ja nicht, dass du das unseren Leute verkaufen kannst“, sagte Bürgermeister Frank Schmidt (CDU) im Vorfeld. Dennoch wird die Idee am Mittwoch um 19 Uhr in der öffentlichen Sitzung vorgestellt.

Die Wahl auf Thüringen fiel nicht zufällig. So kommt eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung aus dem Jahr 2016 zu dem Schluss, dass bei uns das meiste Fleisch gegessen wird. „So ein Experiment hätte in irgend einem hippen Berliner Szenebezirk natürlich wenig Sinn. Wir wollen wissen, was mit Menschen passiert, die täglichen Fleischkonsum gewöhnt sind“, sagt Saskia Weinert, vom zuständigen Produktionsteam.

Man habe mehrere Städte und Gemeinden in Thüringen angeschrieben. Ob sich in Auma Versuchskaninchen für eine kaninchenfreie Ernährung finden, wird sich zeigen. Freiwillige können im Stadtrat heute Abend ihr Interesse kund tun.