Zeulenroda-Triebes/Greiz. Industrie- und Handelskammer (IHK) -Schülercollege bietet an Samstagen Jugendlichen „Praxistest“ in Unternehmen. Das IHK-Schülercollege ist an den nächsten Samstagen in verschiedenen Firma der Region „on Tour“. Zukünftige Auszubildende sind herzlich eingeladen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wunschberuf oder Lehrstelle vor der Haustür finden

Noch gibt es für Mädchen und Jungen ab der achten Klasse einige freie Plätze, um spannende Projekttage direkt in Ostthüringer Unternehmen der Region zu erleben. Die Jugendlichen können für einen Tag in die Berufswelt des Mechatronikers, des Kochs oder des Maschinen- und Anlagenführers eintauchen. „Die Projekttage sind eine gute Gelegenheit, den Joballtag in Ostthüringer Unternehmen in kleinen Gruppen kennen zu lernen und so den späteren Berufsweg zu finden. Zudem können Bewerbungen für Praktika oder Ausbildung gleich mitgebracht werden, denn die Firmen suchen schon jetzt Lehrlinge für das neue Ausbildungsjahr“, erklärt Nadine Werlich aus dem Team.

Die Teilnehmer kommen zu den Projekttagen um 8.45 Uhr direkt in die Unternehmen und werden von einem Betreuer der IHK in Empfang genommen. Zu Beginn der Projekttage können Eltern am Betriebsrundgang teilnehmen und die Ausbilder des Unternehmens kennen lernen. Das Ende des Schnuppertages ist gegen 15 Uhr vorgesehen. Für ein Mittagessen ist gesorgt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldung und alle Projekttage für 2020 unter www.ihk-schuelercollege.de (Rubrik „College on Tour“) oder in der IHK Ostthüringen bei Nadine Werlich (Tel. 0365 8553-419). Freie Termine (immer samstags), beteiligte Unternehmen und Ausbildungsberufe im Überblick: Am 29. Februar: 8:45 bis 15 Uhr in der Firma Roth Werkzeugbau GmbH in Auma-Weidatal/ Werkzeugmechaniker/-in,Verfahrensmechaniker; LSB Thüringen Sportmanagement GmbH Landessportschule in Bad Blankenburg Hotelfachmann/-frau/Restaurantfachmann/-frau/ Koch / Köchin Am 7. März 8:45 bis 15 Uhr; Klumpp Präzisionswerk GmbH & Co. KG in Pößneck, Maschinen- und Anlagenführer/-in Schwerpunkt 14. März: 8:45 bis 15 Uhr, Metall- und Kunststofftechnik am 14. März, ; Marché Mövenpick Deutschland GmbH Raststätte Hirschberg / Bundesautobahn A 9 in Hirschberg Fachmann/-frau für Systemgastronomie; 28. März, 8:45 bis 15 Uhr mkf GmbH in Lederhose/ Zerspanungsmechaniker und Mechatroniker