Jeden Freitag öffnet die Tafel in Zeulenroda ihre Türen. Zwar sei die Situation heute besser als vor zehn Jahren, doch die Tendenz dreht.

Soziales Engagement Zahl der Tafel-Nutzer in Zeulenroda-Triebes steigt wieder

Für die Mitarbeiter der Tafel in Zeulenroda-Triebes ist es eine willkommene Abwechslung, dass die Lieferung am Donnerstag mal frei Haus kommt. Normalerweise sind die fünf Mitarbeiter nämlich selbst mit zwei Transportern unterwegs, um Lebensmittelspenden von Supermärkten, Gaststätten und Einzelhändlern beispielsweise in Zeulenroda, Hohenleuben oder Triebes einzusammeln.

Aber Silvio Petermann von der Allgemeine Wohnungsgenossenschaft Solidarität Zeulenroda und Frank Kruwinnus von der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Zeulenroda bringen die Spenden persönlich vorbei. Seit der Eröffnung der Außenstellen in Zeulenroda ist es Tradition, dass die Wohnungsbauunternehmen zu Weihnachten eine kleine Überraschung bereit stellen. Diesmal enthält des Paket neben etwas Süßem vor allem Fleischwaren der Agrargenossenschaft Weidagrund. Frische Wurst ist im Angebot der Tafeln etwas besonderes.

Nutzer müssen Bedürftigkeit nachweisen

Denn alle Lebensmittel müssen bei der Ausgabe eine hohe Qualität aufweisen. „Wir sind auf solche materiellen und immateriellen Spenden angewiesen“, sagt Petra Kroß, die Leiterin der Greizer Tafeln.

Seit 2008 gibt es in Zeulenroda-Triebes eine Außenstelle der Greizer Tafeln. Jeden Freitag können Bedürftige hier Lebensmittel abholen, die von Supermärkten in der Region gespendet werden. Fünf Mitarbeiter, die über sogenannte Ein-Euro-Job-Maßnahmen des Jobcenters vermittelt sind, kümmern sich um das Einsammeln und die Ausgabe der Lebensmittel.

Für 2,50 Euro erhalten Menschen, die nachweisen können, dass sie auf die Leistungen der Tafel angewiesen sind, eine Tüte mit frischen und haltbaren Lebensmitteln. Zu den Berechtigten zählen Hartz-IV-Empfänger aber auch Rentner mit Grundsicherung oder Asylbewerber.

„Als wir vor mehr als zehn Jahren hier angefangen haben, war die Situation schwieriger als heute“, sagt Petra Kroß. Die 2,50 Euro, die die Tafel für die Lebensmittel-Pakete verlangt, reiche kaum für den Unterhalt der zwei Fahrzeuge. Deshalb sei man, über jede Unterstützung lokaler Unternehmen und Privatpersonen sehr glücklich.

Petra Kroß gehört wohl zu den wenigen Geschäftsstellenleitern, die sich über sinkende Kundenzahlen freut. Vor elf Jahren seien es noch rund 80 Menschen gewesen, die regelmäßig die Tafel besuchten. Heute bewegt sich die Zahl um die 50. „Das ist positiv. Aber die Tendenz ist in letzter Zeit wieder steigend“, sagt sie.

Altersarmut im Landkreis Greiz nimmt zu

Damit folgt Zeulenroda-Triebes einem bundesweiten Trend. Laut aktuellen Zahlen der Tafel nutzten in diesem Jahr zehn Prozent mehr Menschen das Angebot als 2018. Besonders dramatisch sei der Anstieg bei den Senioren (20 Prozent mehr als 2018). Hinzu kommt, dass im Kreis Greiz die Zahl der Rentner, die neben ihren Altersbezügen auf staatliche Stütze angewiesen sind, innerhalb von zehn Jahren um zehn Prozent stieg. Gab es bei uns 2008 noch 494 Bezieher von Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung, so waren es im vergangenen Jahr 544.

Deshalb rücken die älteren Tafel-Nutzer auch mehr in den Fokus der Einrichtung. „Für die älteren Nutzer, die nicht mehr persönlich vorbei kommen können, haben wir einen Fahrdienst eingerichtet“, sagt Petra Kroß.