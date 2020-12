Zahlen vom Waikiki fehlen

Die Jahresabschlüsse der Stadtwerke Zeulenroda GmbH (SWZ), einer Tochtergesellschaft der Stadt Zeulenroda-Triebes die das Waikiki betreibt, für die Jahre 2018 und 2019 sind noch nicht den Stadtratsmitgliedern vorgelegt worden. Die Räte verlangen seit Monaten, in die Abschlüsse einen Einblick zu bekommen, auch um Informationen für die Planung des Haushaltes für das kommende Jahr daraus zu entnehmen.

Zur letzten Sitzung des Stadtrates wurde durch CDU-Ratsmitglied Markus Hofmann die Forderung erneut auf die Liste der Anfragen gesetzt. Seit Oktober ist Diplom-Verwaltungsfachwirt Frank Schmitt, Geschäftsführer des Waikiki sowie der SWZ. Die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden begleitet der Zeulenroda-Triebeser Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos).

Frank Schmitt informierte die Ratsmitglieder, dass er die Aufgaben seiner Vorgänger, den Geschäftsführern der Stadtwerke GmbH, erledigen würde. „Den Jahresabschluss für 2019 zu erstellen, wäre die Aufgabe meines Vorgängers gewesen", so Schmitt. Nichtsdestotrotz habe er am 12. Oktober die Unterlagen an den beauftragten Wirtschaftsprüfer zugestellt. Rückfragen hätte es am 17. und 24. November gegeben sowie er hätte am 16. Dezember nachgefragt.

Enttäuscht seien vor allem die CDU-Stadträte darüber, dass vom Bürgermeister, obwohl er in dieser Zeit zeitweise Geschäftsführer der Stadtwerke war sowie Aufsichtsratsvorsitzender ist, seit über einem Jahr keine Reaktion auf die Forderungen der Stadträte erfolgt sei. Nun bauen die Stadträte auf die kommende Sitzung des Gremiums, die in Triebes im Schützenhaus stattfinden soll.