Zeitkapseln werden nächste Woche im Stadtrat geöffnet

Vergangene Woche begutachtete eine Spezialfirma aus Magdala erneut den Schaden an der Dachkonstruktion des ehemaligen Amtsgerichtes auf Markt in Auma-Weidatal. Im Dezember hatte sich die Wetterfahne auf dem Dach verborgen. Die Firma stellte nun fest, dass der Holzstumpf, in dem die Fahne steckte, angefault ist. Die Kosten für die Erneuerung des Holzes und der goldenen Kugel, die ganz oben auf dem Dach aufsitzt, sollen sich laut Bürgermeister auf ungefähr 15.000 Euro belaufen. Im Stadtrat soll nächste Woche darüber abgestimmt werden, ob die Arbeiten in Auftrag gegeben werden.

Zeitzeuge der Postwendezeit

Außerdem wurden bei den Arbeiten an der Dachkonstruktion zwei Kupferkapseln und eine verklebte Plastikkapsel geborgen. Darin wurden anscheinend kurz nach der Wende im Juli 1991, für diese Zeit typischen Alltags-Reliquien eingeschlossen. „Was genau in den Kapseln steckt, wissen wir nicht. Wir müssen uns überraschen lassen“, sagt Bürgermeister Frank Schmidt. Am Ende der Stadtratssitzung am Mittwoch, 5. Februar um 19 Uhr, sollen die Kapseln geöffnet werden. Zu der öffentlichen Sitzung sind alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt eingeladen.