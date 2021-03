Zeulenroda im Musical-Fieber

Die Vorbereitungen auf die bevorstehende Konzertsaison auf der Seestern-Panorama-Arena am Bio-Seehotel am Zeulenrodaer Meer laufen auf Hochtouren .

Eines der ersten Konzerte, das auf der Seestern-Panorama-Arena stattfinden soll, wenn es die Corona-Regeln ermöglichen, ist auf den 4. Juni festgesetzt. Dann werden die Musikbegeisterten Kerstin Ott begrüßen können. Karten gibt es unter www.seestern-eventz.de.

Zwei Live-Musical-Konzerthighlights stehen dann am 12. und 24. Juni an. Am 12. Juni bei „Falco meets Mercury“ lassen die Musicalstars Sascha Lien und Axel Herring echte Legenden in der Kleinstadt im östlichen Thüringen aufleben. Mit Songs von Falco und Freddy Mercury vereinen sie an nur einem Abend die legendäre Musik von gleich zwei Ikonen der 80er-Jahre.

Am 24. Juli steht dann alles im Zeichen von ABBA und Udo Jürgens. Sabine Mayer, Martina Lechner und Karim Khawatmi präsentieren bei „Mamma Mia meets Udo Jürgens“ die größten Hits der schwedischen Kult-Band und des Schlager-Urgesteins. Außerdem gehören die Solisten allesamt zu den Originalbesetzungen der jeweiligen Musicals und werden live begleitet von der „muscialpeople-Band“.

Feuertaufe bereits bestanden

Beide Veranstaltungen wurden von den Mitarbeitern der Veranstaltungsagentur des Bio-Seehotels so geplant, dass sie unter den Bestimmungen der Hygieneauflagen stattfinden könnten, sagt Marco Lange, Direktor des sich in unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen Bio-Seehotels.

Er freue darauf, wenn es wieder losgehen kann. Schließlich hätte man die Taufe der Arena bereits im vergangenen Jahr auch unter den Hygieneregeln erfolgreich bestanden. „Die Stimmung wird fantastisch“, freut sich der Hoteldirektor. Er informiert in diesem Zusammenhang, dass man den Untergrund des eigentlichen Parkplatzes begradigt hätte.

Tickets ab 34,95 Euro und weitere Infos gibt es unter www.musicalpeople.de. Sämtliche bis dahin geltenden aktuellen Corona-Verordnungen und Hygieneregeln würden eingehalten.