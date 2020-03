Zeulenroda ist anerkannter Erholungsort

Für alle sichtbar sind am Freitag die Schilder „Staatlich anerkannter Erholungsort“ unter allen sieben Ortseingangsschilder von Zeulenroda-Triebes durch die Bauhofmitarbeiter angebracht wurden. Allerdings gilt dieses Zertifikat nur für den Ortsteil Zeulenroda.

Der Vorteil für die Stadt Zeulenroda und die Pensionen sowie Hotels ist, neben dem informativen und mentalen Effekt als Werbemittel, gilt nun auch, dass die Gäste weithin sehen, dass Zeulenroda mit dem Zeulenrodaer Meer eine gute Luft, die dienlich zur Erholung und Entspannung jeden einzelnen Gastes vorherrscht. Zudem kann nun von den Gästen eine Erholungspauschale einbehalten werden, die wiederum zurück in das Etat der Stadt fließt und somit den gastlichen Häusern und den Tourismus zu gute kommt. Die kann wiederum für das Werbeetat oder für Instandsetzungen sowie neue Investitionen für den Tourismus verwendet werden. Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) sieht es als weiteren Schritt in die touristische Entwicklung der Stadt.

Warum gilt das Zertifikat nur für den Ortsteil Zeulenroda?

Für jeden Ortsteil wären weitere gut 6.000 Euro notwendig gewesen. So haben sich die Stadtväter darauf geeinigt, das Zertifikat nur für die Stadt mit dem Zeulenrodaer Meer zu beantragen. Zudem hat die Firma Bauerfeind AG in Zeulenroda den größten Teil der Gesamtkosten getragen. Auch aus diesem Grund wurde nur für Zeulenroda ein Antrag eingereicht, wenngleich das Zertifikat, dass nun für zehn Jahre Gütigkeit besitzt auch auf die umliegenden Ortsteile mit den Unterkünften, Gaststätten und Erholungsmöglichkeiten ausstrahlen soll.

Für Marco Lange ist es ein Schritt die schöne Region weiter zu vermarkten

Das Bio-Seehotel um Direktor Marco Lange hatte 2018 darauf hingearbeitet das Zertifikat beantragen zu wollen. Zusammen mit der Stadt Zeulenroda wurden alle Daten und Fakten zusammen getragen, das Fachwissen wurde abgestimmt. Nach der Beantragung mit dem Einreichen der Unterlagen, die durch die Touristinformationszentrum der Stadt und den Kollegen des Bio-Seehotels erarbeitet wurden, begannen die Prüfungen.

So musste nachgewiesen werden, dass mindestens 100 Schlafgelegenheiten mit entsprechender Qualität zur Verfügung stehen. Der Ort muss zudem über zertifizierte Betriebe verfügen sowie eine durchgängig gepflegte, touristische ­Infrastruktur bieten. Ein Gutachten des Deutschen Wetterdienstes folgte. Vertreter des Freistaates haben bei einer Ortsbegehung alles genauestens unter die Lupe genommen , die Kur- und Bäderkommission reichte dann eine Empfehlung an das Thüringer Wirtschaftsministerium weiter. In einer Zusammenkunft trafen sich Vertreter des Bio-Seehotels, Anbieter von privaten Ferienunterkünfte, Taxiunternehmen, Vertreter der Stadt und des Landkreiseden. Am Ende wurde der Antrag befürwortet. Die Stadt Zeulenroda erhielt das Zertifikat „Staatlich anerkannter Erholungsort“.

Grundstein für anerkannten Luftkurort gelegt

Marco Lange möchte jetzt keinen Stillstand. Er plädiert dafür noch einen Schritt weiterzugehen und das Zertifikat für einen anerkannten Luftkurort zu erwerben. Das alles sollte passieren, bevor die zehn Jahre für das geltende Zertifikat abgelaufen sind. „Wir wissen alle, dass wir eine herrliche Gegend haben mit den Wäldern, den Wiesen und dem Zeulenrodaer Meer. Die dafür benötigten Daten liegen in der Schublade, so der Direktor des Bio-Seehotels.

Gemeinsam die Region vermarkten

Zudem ist es für ihn jetzt besonders wichtig, dass sich eine Gruppe aus Vertretern des Tourismus der Stadt, aus Pensionsbesitzern und Gaststätten sowie aus dem Bio-Seehotel zusammenfinden und sich dem Marketing widmen. „Wir müssen allen zeigen, dass sie sich nicht nur nach der Coronakrise, sondern überhaupt und immer bei uns richtig gut erholen können“, so Lange.