Zeulenroda: Keine Gottesdienste im Januar bei der Katholischen Kirche

Zeulenroda-Triebes Die Kirche bietet gemeinsame Andachten im Internet an. Vorerst letzter Präsenz-Gottesdienst an Silvester.

Die Katholische Kirche in Zeulenroda wird wegen der Corona-Pandemie zunächst im Januar auf alle Präsenz-Gottesdienste verzichten. In einer kurzfristig einberufenen Telefonkonferenz haben sich die Verantwortlichen des Ortskirchenrates einmütig darauf verständigt, heißt es in einer Pressemitteilung der Katholischen Kirche in Schleiz.

"Angesichts des Leids von Hunderten täglich hinzukommenden Familien, die nicht und niemals wieder Weihnachten und andere Feste wie bisher feiern können, die um einen nahen Angehörigen und Freunde trauern, müssen wir in Verantwortung für unsere Mitmenschen so handeln, schließlich sind wir Christen dem Leben verpflichtet", heißt es vom Gemeindereferenten.

Auf der Internetseite der Pfarrei St. Paulus (www.kirche-schleiz.de) werden für alle Gläubigen unter der Rubrik "Brückenandachten in der Corona-Zeit" für jeden Sonntag Andachten zum gemeinsamen Beten veröffentlicht.

Ende Januar wird der Ortskirchenrat von Zeulenroda erneut über eine weitere Vorgehensweise beraten. Bis dahin wird der letzte Präsenz-Gottesdienst in diesem Jahr, die Jahresschlussandacht, an Silvester 31. Dezember, 15 Uhr, in der Katholischen Kirche in Zeulenroda stattfinden.