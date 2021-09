In Zeulenroda-Triebes wird gebaut.

Zeulenroda-Triebes: Bodenwelle in Märien verschwindet

Zeulenroda-Triebes. Der Zweckverband Wasser/Abwasser Zeulenroda führt in dem Abschnitt Arbeiten am Kanalsystem durch.

Der Zweckverband Wasser/Abwasser Zeulenroda (WAZ) führt in der Märienstraße bis Freitag, 3. September, Bauarbeiten am Kanalsystem durch und erneuert Hausanschlüsse. Die Arbeiten erfolgen in mehreren Abschnitten, heißt es.

Dazu sei eine Vollsperrung notwendig. Bei der Baumaßnahme solle auch die Bodenwelle in Märien beseitigt werden.

Eine Umleitung sei über Pöllwitz „Stern“ ausgeschildert. Die Bushaltestellen in Märien und im Pöllwitzer Weg würden in dieser Zeit nicht angefahren.