Zeulenroda-Triebes: Datschen sollen endgültig abgerissen werden

Zeulenroda-Triebes. Gartenbesitzer hoffen, dass Stadt helfen kann oder Vollzugsbehörde noch einlenkt. Aber die Lage ist verzwickt...

Es sind Erinnerungen an ein ganzes Leben, die die versammelten Datschenbesitzer im Flur Ehrlich mit ihren Gärten verbinden. Gerhard Schulz zog nach der Wende nach Augsburg. Sein Garten mit Häuschen sei immer schon Ausdruck, der bleibenden Bindung zur Heimat gewesen. „Es sind Lebenswerke, die hier auf dem Spiel stehen“, sagt Ulrich Spörl von der Interessengemeinschaft (IG) zum Erhalt der Gärten. Denn die Gartenhäuser sollen nun endgültig abgerissen werden. So habe es die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Greiz in einem Schreiben Ende März mitgeteilt. Worum geht es?

Bestandsschutz verfällt durch illegale Anbauten

Die Interessengemeinschaft wird von 12 Grundstücksbesitzern vertreten. Es gibt aber viele weitere Grundstücke in der Flur. Foto: Norman Börner

Bekannt ist das Problem nicht erst seit gestern und nicht auf Zeulenroda-Triebes beschränkt. Sogenannte Wochenendhäuser entstanden in der DDR in Akkordarbeit. Sie waren etwa polemisch ausgedrückt eine Art Ausgleich für fehlende Reisefreiheit, beengtes Wohnen in Plattenbauten und Versorgungsmängel mit Obst und Gemüse. DDR-Bürger erhielten also Nutzungsrechte oder Grundstücke im Grünen zur Entspannung und Versorgung. Mehr als 3 Millionen Gartengrundstücke soll es in der DDR insgesamt gegeben haben.

In Sachen Baurecht und Eigentumsverhältnisse wurde da auch mal ein Auge zugedrückt. Viele Besitzer bauten auch nach der Wende ohne Genehmigung munter weiter. So genießen die Ur-Datschen zwar häufig Bestandsschutz, als vor einigen Jahren aber das Landratsamt Greiz auf mehrere Anbauten ohne Baugenehmigung aufmerksam gemacht wurde, kam jener Stein ins Rollen, der nun zur Abrisskugel wird. Denn es handelt sich bei den Erweiterungen um sogenannte Schwarzbauten, die laut Gesetz einen Abriss rechtfertigen.

Problemlage ist Stadt seit vielen Jahren bekannt

Bürgermeister, Parlamentsabgeordnete und Stadträte versprachen den Gartenbesitzern Hilfe.

Einige Stunden später. Der Stadtrat tag im Schützenhaus Triebes. Mehrere Mitglieder der IG sind vor Ort und wollen einen letzten Versuch starten. Die Fraktionen sollen einen Beschluss fassen, um den Vollzug abzuwenden. Viele Stadträte scheinen überrascht. Das Thema ist den meisten nicht neu. Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) kennt das Problem auch. „Es steht aber nicht in unserer Macht“, sagt er.

Denn die Vorschrift, die die Bebauung im Außenbereich allgemein verbietet, ist ein Landesgesetz. Für die Umsetzung ist das Thüringer Landesverwaltungsamt, welches die Bauaufsicht des Landkreises mit der Durchsetzung beauftragt, verantwortlich. Die Stadt Zeulenroda-Triebes sei in diesem Fall schlicht keine Vollzugsbehörde, betont der Bürgermeister. „Das ist ein Thema für den Landtag“, sagt Stadtrat Horst Gerber (FDP). Die betroffenen Gartenbesitzer kennen die Rechtslage, hoffen jedoch, dass die Stadt zumindest den Vollzug aussetzen kann, um Zeit zu gewinnen.

Sächsische Gemeinde Auerbach als Vorbild?

„Helfen Sie uns“, fleht ein Mitglied der IG. Der Vorschlag der Interessengemeinschaft: Mit einer sogenannten Außenbereichssatzung den Bestand der bestehenden Aufbauten absichern. So passiert in der sächsischen Gemeinde Auerbach, die auf diese Art versucht, in einem ähnlichen Fall den Abriss von Gartenhäusern zu verhindern. Markus Hofmann (CDU) macht den Vorschlag, zu prüfen, ob diese Vorlage übernommen werden könne. Auch wenn es fraglich ist, ob so einen Beschluss rechtlichen Bestand habe, einigt man sich am Ende darauf, die Verwaltung mit der Überprüfung zu beauftragen. Zudem wolle man einen runden Tisch zwischen den Vollzugsbehörden, der Stadt und der IG anstreben. Ein Bebauungsplan für das Gebiet sei laut Stadt aber keine Option. Hammerschmidt rief zudem die Fraktionen dazu auf, ihre jeweiligen Landtagsabgeordneten zu kontaktieren, denn letztlich könne nur eine Gesetzesänderung auf Landesebene den Abbruch verhindern. Wirklich zufrieden wirkten die Mitglieder der IG am Ende nicht. Ob der Vollzug noch einmal gestoppt werden kann, scheint fraglich. „Wir haben Fehler gemacht, aber wenn die Lösung jetzt ist, dass wir heulend in unseren eigenen Schutthaufen stehen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr“, sagt ein Mitglied der Interessengemeinschaft.