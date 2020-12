Zeulenroda-Triebes: Disput im Stadtrat ohne Ergebnis

Die Stadt Zeulenroda-Triebes in ein weihnachtliches Flair zu versetzen, gehört ebenso zu den Aufgaben der Bauhof-Mitarbeiter, wie unzählige viele weitere Arbeiten, die für Ordnung und Sauberkeit sorgen sollen.

Zeulenroda-Triebes. Der Bauhof Zeulenroda wurde im Dezember 2018 durch das mehrheitliche Votum der Stadtratsmitglieder wieder in die Stadt integriert. So sollten langfristig 140.000 Euro eingespart werden.

Das 2018 von der FDP-Fraktion im Stadtrat geforderte Kosten-Leistungsverzeichnis für den Bauhof, der 2019 in die Stadt Zeulenroda-Triebes integriert wurde, könnte nun bald der Vergangenheit angehören. Denn am Mittwochabend zur Stadtratssitzung kündigte FDP-Stadtrat Horst Gerber an, dass seine Fraktion einen Antrag zur nächsten Sitzung des Gremiums stellen wird zur Aufhebung. Vorausgegangen war eine Diskussion, die sich fast ausschließlich zwischen Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) und CDU-Stadtrat Marcus Hoffmann abspielte.