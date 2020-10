Zeulenroda-Triebes: Ein Fest des Triumphes und der waghalsigen Stunts

Neben dem Jugendclub Römer in Zeulenroda-Triebes legen Radfahrer auf selbst gebauten Rampen und Konstruktionen waghalsige Stunts hin.

Zeulenroda-Triebes. Von 10 bis 18 Uhr findet am Samstag das „Caesars Ride Herbstfest“in Zeulenroda-Triebes statt.

Wenn am Samstag, 3. Oktober, im Jugendclub Römer in Zeulenroda-Triebes das „Caesars Ride Herbstfest“ gefeiert wird, dann ist es auch ein Fest des Triumphes. Als wir im Mai zuletzt über die, von jungen Leuten in Eigenregie umgesetzte Strecke, berichteten, schien alles im Lack. Sponsoren unterstützen das Vorhaben, ein Versicherer hatte sich gefunden und der Jugendclub Römer war um eine Attraktion reicher.