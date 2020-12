Zeulenroda-Triebes: Hier wohnt der Weihnachtsmann

Auf der Straße in Richtung Pöllwitz fahren die Autos plötzlich langsamer, um das Lichtermeer zu bestaunen. Viele Menschen rufen danach an und bedanken sich bei Hans-Jürgen Noldin für den weihnachtlichen Gruß.

„Dort wohnt der Weihnachtsmann“, würden Eltern und Großeltern ihren Sprösslingen erzählen, wenn sie auf den Hügeln in Richtung Schwarzbach stehen und in Richtung Märien runterschauen. Wirklich, fast könnte man glauben, dass hier der Weihnachtsmann wohnt. Das Haus strahlt im schönsten Glanz, die vielen Lichter auf dem Grundstück, am Haus und selbst am Geländer um den Teich spiegeln sich im Gewässers vor dem Haus und vermitteln den Eindruck, in die Geschichte um den Weihnachtsmann einzutauchen.