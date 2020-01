Zeulenroda-Triebes: Kaum Nachfrage nach Wintersportartikeln

Ronald Ortlepp, Betreiber eines Sportfachgeschäfts in Zeulenroda-Triebes, beantwortet unserer Zeitung drei Fragen zum Wintergeschäft.

1. Der Winter ist bisher sehr mild. Haben die Leute überhaupt Lust auf Wintersport?

Klar merkt man, dass das Wetter Auswirkungen hat. Die Nachfrage nach Wintersportsachen ist gering. Aber ich kann mir deswegen doch keinen Kopfschuss verpassen. Unser Laden ist vielseitig aufgestellt, wir sind deswegen nicht so saisonabhängig und das ist auch unser Vorteil in dieser Zeit. Um es kurz zusammenzufassen: Wenn der Ski nicht geht, geht dafür der Fußballschuh gut. Dennoch haben wir bereits einige Wintersportsachen reduziert, um im Lager Platz für den nächsten Winter zu schaffen.

2. Wenn man dennoch Wintersport treiben möchte. Worauf sollte man beim Kauf achten?

Die erste Frage sollte immer sein: Was kann und will ich mir leisten? Reicht es, dass ich eine vernünftige Grundausstattung habe oder will ich das Highlight-Produkt des Jahres haben? Wenn die Leute zu uns in den Laden kommen, kriegen sie dann eine faire und ehrliche Beratung. Nehmen wir das Beispiel Biathlon: Das gucken die Leute gern, dort sind die Athleten mit speziellen Skiern, Schuhen und einer besonderen Bekleidung unterwegs. Leute, die ab und zu mal Langlauf machen wollen, brauchen das nicht. Denn sie sind Volkssportler und keine Profis. Das heißt, ich empfehle ihnen einen Allround-Langlauf-Ski anstatt eines Skating-Skis. Und für Anfänger und Frauen eignen sich kürzere, breite Ski mit einer flachen Schaufel besser. Das Modell muss immer zum jeweiligen Level passen.

3. Warum sollten die Leute ihre Wintersportausrüstung im Fachgeschäft kaufen und nicht im Internet bestellen?

Das Internet kann viel zeigen, aber nicht mit den Kunden sprechen. Wir geben Hinweise und Tipps, das Ganze auch noch kostenlos. Es wäre schon wünschenswert, wenn die Leute das wieder mehr in Anspruch nehmen würden. Auch aus Gründen der Nachhaltigkeit. Es ist doch viel sinnvoller, in das Geschäft um die Ecke zu gehen, anstatt sich ein Paket liefern zu lassen.