90 von 120 Schüler der städtischen Musikschule in Zeulenroda-Triebes wollen einen Online-Unterricht während der Corona-Pandemie nutzen.

Zeulenroda-Triebes: Online-Unterricht in offenem Brief gefordert

Volker Emde, Landtagsabgeordneter und CDU-Ortsvorsitzender, und Markus Hofmann, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Stadtrat Zeulenroda-Triebes, haben sich in einem gemeinsam unterzeichneten offenen Brief an Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) gewandt.