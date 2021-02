Zeulenroda-Triebes: Regionaler Marktplatz für Innenstadt-Geschäfte

Auch die Mitglieder des Gewerbeverbandes Zeulenroda-Triebes haben Verbindungen zur Wirtschaftsförderin Anke Weithase-Hupfer aufgenommen. Erste Gespräche, leider nur auf digitaler Basis, wie es in einer Pressemitteilung des Verbandes heißt, fanden bereits statt.

Das Thema war unter anderem auch das „digitale Kaufhaus“ für die ortsansässigen Händler und Gewerbetreibenden der Stadt Zeulenroda-Triebes. Teilnehmer waren neben dem Vorstand des Gewerbevereins auch Vertreter der Interessengemeinschaft Zeulenroda (IGZR).

In regelmäßigen Abständen finden Arbeitszusammenkünfte zum Erstellen eines regionalen Marktplatzes statt. Hier werden in einer konstruktiven Diskussion, in die sich jeder einbringt und seine Vorstellungen unterbreitet, die nächsten Schritte festgelegt werden. Einig sind sich alle Beteiligten darüber, dass das eine weitere Möglichkeit sein könnte, den regionalen Handel insbesondere in der Innenstadt von Zeulenroda-Triebes weiter zu fördern und sich so der harten Konkurrenz des Online-Handels zu stellen. Mit dem regionalen Marktplatz will man nicht nur den coronabedingten Schließungen der kleinen Geschäfte trotzen, sondern auch dem Niedergang der Innenstadt entgegenwirken. „Ohne innerstädtische Läden ist eine attraktive Innenstadt für unsere Besucher nicht vorstellbar“, heißt es in der Pressemitteilung.

Zudem werden wichtige Themen für das digitale Kaufhaus, in dem regionale Anbieter gemeinsam ihre Ware feilbieten, im Vorfeld geklärt werden, wie die Aufwandsschätzung für die Entwicklung, Kosten, Bedingungen, Vorteile, Nachteile bei der Nutzung einer bereits bestehenden Standard-Lösung, die Auslotung von Fördermöglichkeiten zur Umsetzung sowie die Unterstützung durch externe Beratung von Sachverständigen.

Die Beteiligten sind sich einig, dass das Zeit braucht, aber man hofft, dass am Ende des langen Weges der innerstädtische Handel von Zeulenroda-Triebes davon profitiert.