Zeulenroda-Triebes: Sportlich durch die Krisenzeit

Wie viele Einrichtungen mussten auch die Fitnessstudios mit dem Verschärfen der Corona-Krise am 18. März schließen. Ein Schritt, den Sven Spitzbart, Inhaber des Fitnessstudios Ju2 in Zeulenroda-Triebes, nur bedingt nachvollziehen kann. „Wir haben ja schon vorher Sicherheitsmaßnahmen ergriffen“, sagt Spitzbart. Ohne Duschen und Sauna und mit größerem Abstand konnten die Menschen weiter an den Geräten trainieren.

Fitnessverband bittet um Wiedereröffnung der Studios

„Sporttreiben ist in der aktuellen Situation das beste, was wir für unser Immunsystem tun können“, sagt Trainerin Jeannine Heinz. Die beiden fordern daher, dass die Regelungen spätestens nach dem 19. April wieder gelockert werden.

Natürlich hat das auch wirtschaftliche Hintergründe. Denn auch wenn die Mitglieder gebeten wurden, ihre Mitgliedsbeiträge weiter zu bezahlen, lässt sich die derzeitige Situation nicht ewig durchhalten. „Erstens werden wir die Ausfälle im Nachhinein kompensieren und zweitens werden nach dem zweiten Monat bestimmt auch einige Leute eine Kündigung in Betracht ziehen“, sagt Jens Spitzbart.

Mit seiner Anregung schließt er sich dem Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV) an, der die Interessen der Branche vertritt. Der Verband hatte jüngst in einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin eine Art Deal vorgeschlagen, um die Wiederöffnung der Fitnessstudios nach Ostern zu erreichen.

Experten halten das Training in geschlossenen Räume für zu riskant

Demnach würden die Studios keine Kurse anbieten, Saunen, Duschen und Umkleiden geschlossen halten, Griff- und Sitzflächen regelmäßig desinfizieren und die Mitglieder eventuell mit Einweghandschuhen ausstatten. Ob das allerdings reichen wird, um die offiziellen Stellen zu überzeugen, ist fraglich. Denn obwohl sportliche Betätigung empfohlen wird, halten Experten das Training in geschlossenen Räume für zu riskant. An der frischen Luft verteilt sich das Virus schneller und so ist die Gefahr geringer, sich zu infizieren, heißt es.

„Zu einem ausgewogenen Fitnessprogramm gehören sowohl der Sport an der frischen Luft als auch das gezielte Training an den Geräten“, sagt Jens Spitzbart. Wer gezielt im Studio trainiert, der könne aktuell nur versuchen seine Fitness konservieren. Weil die Mitglieder im Reha-Sport, Präventionssport und im Kraftsport derzeit vor Ort trainieren können, hat man sich für die Zwischenzeit Lösungen für zu Hause überlegt. So wurden vereinzelt Trainingspläne für die heimische Bude verschickt.

Auf Facebook teilt das Studio Anleitungen für Übungen, die jeder zu Hause nachmachen kann. „Für unsere erfahrenen Mitglieder ist das bestimmt eine Möglichkeit. Aber selbst bei denen gibt es bei den Übungen immer noch ein großes Fehlerpotenzial“, sagt Heinz.

Sport stärkt nachweislich das Immunsystem

Und eine wichtige Komponente könnten digitale Trainingsangebote schließlich nicht ersetzen. „Viele unserer Mitglieder pflegen hier soziale Kontakte und trainieren gemeinsam“, sagt Jens Spitzbart. Für manche Menschen sei der Ausflug ins Fitnessstudio ein fester Bestandteil ihrer Tagesstruktur, die nun zerrissen werde. Dass Sport die Immunabwehr stärkt, ist wissenschaftlich gut belegt. Durch das Ansteigen von Adrenalin vermehren sich beispielsweise die Abwehrzellen im Körper. So kommt es quasi zu einem Trainingseffekt des Immunsystems: Potenziell schädliche Zellen werden effizienter beseitigt. Deshalb stimmt es, dass es gerade jetzt wichtig ist, sich fit zu halten. Ob dies allerdings so schnell im Fitnessstudio wieder möglich ist, kann derzeit keiner sagen.